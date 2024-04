Un nuevo fármaco podría reducir los niveles de triglicéridos en sangre

MIÉRCOLES, 10 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Un nuevo fármaco puede reducir los niveles de triglicéridos casi a la mitad al dirigirse a un impulsor genético de los niveles altos de grasa en el torrente sanguíneo, señalaron unos investigadores.

El fármaco inyectable, olezarsen, redujo los niveles de triglicéridos en un 49 por ciento con la dosis de 50 miligramos (mg) y en un 53 por ciento con la dosis de 80 mg, en comparación con un placebo, reportaron los investigadores en la edición del 7 de abril de la revista New England Journal of Medicine. Los hallazgos se presentaron simultáneamente en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), en Atlanta.

El fármaco también redujo los niveles sanguíneos de otros dos factores que contribuyen a la obstrucción de las arterias, la apopoproteína B y el colesterol "malo", según muestran los resultados.

El olezarsen inhibe la actividad de APOC3, un gen que normalmente restringe la capacidad del hígado para filtrar los triglicéridos del torrente sanguíneo, señalaron los investigadores.

"Estos hallazgos indican que dirigirse a APOC3 es una nueva vía promisoria para reducir los triglicéridos y reducir potencialmente el riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular", señaló el investigador , el Dr. Brian Bergmark, de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital Brigham and Women's.

Los triglicéridos son partículas grasas en el torrente sanguíneo que contribuyen al riesgo de enfermedad cardíaca, tanto por sí solas como en combinación con el colesterol LDL "malo", según la Facultad de Medicina de Harvard.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 154 adultos que ya estaban en terapia para reducir el colesterol. Se dividieron en tres grupos y se les asignó tomar un placebo o una dosis baja o alta de olezarsen, a través de inyecciones administradas cada cuatro semanas durante un año.

Cualquiera de las dosis de olezarsen redujo los niveles de triglicéridos en aproximadamente la misma cantidad.

El fármaco también redujo los niveles de apolipoproteína B (una proteína que transporta el colesterol malsano en el torrente sanguíneo) en alrededor de un 18 por ciento, y redujo los niveles de colesterol malsano entre un 23 y un 25 por ciento.

Los investigadores dijeron que se necesitan estudios más grandes y a más largo plazo para evaluar más a fondo el olezarsen, en particular la capacidad del fármaco para prevenir los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares.

FUENTE: Brigham and Women's Hospital, comunicado de prensa, 7 de abril de 2024