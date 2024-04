El mayor productor de huevos de EE.UU. dice que se detectó gripe aviar en pollos de una planta en Texas

MIÉRCOLES, 3 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Una planta de Texas llena de gallinas ponedoras de huevos se ha cerrado temporalmente después de que se detectara la gripe aviar en los animales.

Cal-Maine Foods, el mayor productor de huevos del país, dijo en un comunicado de prensa emitido el martes que posteriormente tuvo que sacrificar alrededor de 1,6 millones de gallinas y 337.000 pollitas (gallinas jóvenes) en la planta.

"Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., el riesgo para la salud humana del público de EE. UU. por los virus [de la gripe aviar] se considera bajo", anotó la compañía. "Además, según el USDA, [la gripe aviar] no se puede transmitir a través de huevos manipulados de manera segura y cocinados adecuadamente. No hay ningún riesgo conocido relacionado con [la gripe aviar] asociado con los huevos que están actualmente en el mercado y no se ha retirado ningún huevo".

La noticia sigue a los informes del lunes de que un trabajador lechero en Texas estaba siendo tratado por influenza aviar, convirtiéndose en el segundo caso humano conocido en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. dijeron que la persona dio positivo por la gripe aviar H5N1.

Mientras tanto, las autoridades de Minnesota informaron de la primera infección de gripe aviar entre el ganado en Estados Unidos el mes pasado, cuando una cabra juvenil que vivía en una granja con pollos infectados dio positivo.

La gripe aviar también se detectó en vacas lecheras en Texas y Kansas el mes pasado. Y funcionarios estadounidenses dijeron el martes que las vacas en Michigan también habían dado positivo y que había presuntas pruebas positivas entre las vacas en Idaho y Nuevo México, lo que sugiere que el virus podría estar propagándose entre el ganado.

Aunque las autoridades sanitarias han enfatizado que el riesgo para la salud humana sigue siendo bajo, las personas deben evitar los alimentos crudos o poco cocidos, la leche no pasteurizada y el queso crudo, afirmaron los CDC . Cocinar huevos o aves de corral a unos 165 grados Fahrenheit generalmente "mata las bacterias y los virus, incluidos los virus de la gripe aviar", anotó .

Los síntomas humanos de la gripe aviar incluyen enrojecimiento de los ojos, fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, fatiga, falta de aliento o dificultad para respirar. La diarrea, las náuseas, los vómitos o las convulsiones son menos comunes, según los CDC.

FUENTES: Cal-Maine Foods, comunicado de prensa, 2 de abril de 2024