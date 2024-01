¿Qué funciona mejor para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de consumir opioides?

MIÉRCOLES, 31 de enero de 2024 (HealthDay News) -- Hay un tratamiento para las mujeres embarazadas adictas a los opioides que es más seguro para el feto, informa un estudio reciente.

La buprenorfina se asocia con un riesgo ligeramente más bajo de defectos congénitos en general en comparación con la metadona, según los hallazgos, que se publicaron en una edición reciente de la revista JAMA Internal Medicine.

Sin embargo, los investigadores enfatizaron que las mujeres embarazadas con trastorno por uso de opioides (OUD, por sus siglas en inglés) deben usar cualquier tratamiento que esté disponible para ellas tanto durante el embarazo como después del parto.

"No puedo enfatizar lo suficiente que cualquier terapia con agonistas opioides (ya sea buprenorfina o metadona) se recomienda encarecidamente sobre el OUD no tratado durante el embarazo", señaló la investigadora Krista Huybrechts, epidemióloga del Hospital Brigham and Women's, en Boston.

"El objetivo final es garantizar el acceso continuo a un tratamiento efectivo para una paciente determinada durante el embarazo, además del periodo posparto", añadió Huybrechts en un comunicado de prensa del hospital. "El pequeño aumento en el riesgo de malformaciones con el uso de metadona en comparación con la buprenorfina que observamos probablemente no excluye a la metadona como la mejor opción de tratamiento para algunas personas embarazadas, particularmente aquellas en tratamiento estable antes del embarazo o pacientes que no responden bien a la buprenorfina".

Entre 2010 y 2017, el porcentaje de nacimientos afectados por la adicción a los opioides se duplicó con creces, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

La exposición a los opioides en el útero se ha vinculado con un crecimiento fetal deficiente, un parto prematuro, una muerte fetal y defectos congénitos, añadieron.

Se insta a las mujeres a recibir tratamiento para la adicción a los opioides después de quedar embarazadas, y los medicamentos buprenorfina y metadona son dos terapias comunes.

La metadona es un medicamento sintético que alivia los antojos de drogas al actuar directamente sobre los receptores opioides en el cerebro, pero de una manera más lenta y controlada que los opioides ilícitos como la heroína, la morfina o el fentanilo, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés).

La buprenorfina funciona de la misma manera, pero activa los receptores opioides con menos fuerza, dice el NIDA. A pesar de eso, se ha demostrado que es tan eficaz como la metadona si se administra en una dosis suficiente.

En general, la elección de la metadona o la buprenorfina está influenciada por factores como el acceso a los fármacos, la preferencia del paciente y la efectividad, señalaron los investigadores.

Para este estudio, los investigadores decidieron evaluar otro factor potencial: la seguridad comparativa de la buprenorfina frente a la metadona en el embarazo.

Los investigadores dieron seguimiento a más de 9,500 embarazos cubiertos por Medicaid en los que la mujer usó buprenorfina en el primer trimestre. Estos se compararon con casi 3,900 embarazos en los que la mujer usó metadona.

El riesgo de defectos congénitos fue de alrededor de 51 por cada 1,000 embarazos con buprenorfina, en comparación con casi 61 por cada 1,000 con la metadona.

En general, la buprenorfina tuvo un riesgo un 18 por ciento más bajo durante el embarazo que la metadona, lo que se traduce en un embarazo menos problemático por cada 100 pacientes tratadas con buprenorfina en comparación con la metadona, según muestran los resultados.

"Sin embargo, esto no debe interpretarse como una sugerencia de que la metadona no debe usarse durante el embarazo", dijo Huybrechts. "La seguridad comparativa es un factor que debe informar la decisión de tratamiento".

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas ofrece más información sobre los medicamentos para la adicción a los opioides y el uso de opioides durante el embarazo.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 22 de enero de 2024