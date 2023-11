Medicamento experimental para pérdida de peso redujo la grasa en el hígado de personas obesas

Puntos clave Un medicamento experimental para la pérdida de peso llamado retatrutide ya demostró ayudar a las personas a perder peso rápidamente

Datos de un subconjunto de pacientes muestran que también puede ayudar a eliminar el exceso de grasa alrededor del hígado.

Los investigadores dicen que el medicamento podría ofrecer a los pacientes obesos con diabetes un medio para prevenir el desarrollo de hígado graso

MIÉRCOLES, 15 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Retatrutide, un medicamento experimental para la pérdida de peso que podría competir contra los exitosos Wegovy y Zepbound, puede hacer maravillas para las personas obesas con enfermedad hepática, señala una nueva investigación.Un estudio más amplio, publicado en junio, encontró que retatrutide ayudó a las personas obesas a perder alrededor de un cuarto de su peso inicial durante un período de 11 meses.Ahora, los hallazgos de un subconjunto de participantes en ese ensayo mostraron que retatrutide también eliminó el exceso de grasa alrededor de los hígados de las personas obesas, curando esencialmente a muchos de una condición peligrosa llamada enfermedad del hígado graso.La investigación fue financiada por Eli Lilly and Co., que está desarrollando retatrutide."Las implicaciones de este ensayo son que podríamos eliminar la grasa muy temprano en el curso de esta enfermedad, antes de que se convierta en una amenaza real para el hígado y, potencialmente, reducir el daño cardíaco, metabólico, renal [del riñón] y hepático a largo plazo de la obesidad", dijo el líder del subestudio, el Dr. Arun Sanya, de la Universidad Commonwealth de Virginia (VCU) en Richmond."Estamos alentados por estos resultados y cómo pueden ayudar potencialmente a abordar una enfermedad que actualmente no tiene terapias aprobadas", agregó Sanyal, quien dirige el Instituto Stravitz-Sanyal para la Enfermedad del Hígado y la Salud Metabólica de VCU.Los resultados de la pérdida de peso del ensayo más grande se publicaron en la revista New England Journal of Medicine.Los datos más recientes, de un subconjunto de pacientes con enfermedad hepática, se presentaron el 13 de noviembre en una reunión de la Asociación Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades del Hígado en Boston.La acumulación de altos niveles de grasa en y alrededor del hígado es un efecto secundario común de la obesidad, y a menudo ocurre junto con un diagnóstico de diabetes tipo 2.Según el equipo de Sanyal, hasta el 70% de las personas con diabetes tipo 2 también tienen niveles insalubres de grasa en sus hígados.Al igual que Wegovy y Zepbound, retatrutide activa receptores celulares involucrados en controlar el hambre y la sensación de saciedad. Las personas que toman estos medicamentos pueden sentirse más llenas durante más tiempo, lo que a su vez puede ayudarles a regular la alimentación y estimular la pérdida de peso.¿Ayudaría tomar retatrutide a eliminar el exceso de grasa en el hígado también?Para averiguarlo, el grupo de Sanyal asignó aleatoriamente a 98 adultos obesos para recibir una dosis mayor o menor del medicamento. Luego monitorearon a cada paciente para detectar fluctuaciones en los niveles de grasa hepática durante los siguientes ocho meses.Al final del ensayo, las personas que recibieron la dosis menor de 8 miligramos (mg) de retatrutide experimentaron una reducción promedio del 81.7% en su grasa hepática, informó el equipo. Aquellos que recibieron la dosis de 12 mg experimentaron una reducción promedio del 86% en la grasa hepática."Significativamente, para la semana 48, el 93% de los pacientes que tomaron la dosis más alta perdieron suficiente grasa hepática para caer por debajo del 5%", señaló Sanyal en un comunicado de prensa de VCU.Reducir la grasa hepática a menos del 5% del peso total del órgano significa que un paciente ahora caería por debajo del umbral necesario para un diagnóstico de enfermedad del hígado graso.Ese tipo de mejora "es bastante dramática", dijo Sanyal, quien también ha sido consultor remunerado para Lilly."Porque en las poblaciones obesas, hasta el 75% de los pacientes tendrían exceso de grasa en el hígado, pero ahora podríamos tener un tratamiento que te permite eliminar la grasa hepática en pacientes con enfermedad hepática en etapa temprana", dijo.Durante el estudio de ocho meses, las personas que tomaron retatrutide de baja dosis también perdieron alrededor del 24% de su peso corporal, mientras que aquellos que tomaron la dosis de 12 mg perdieron un promedio de alrededor del 26%.Dado que estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, los resultados deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.Más informaciónDescubra más sobre la enfermedad del hígado graso en la Fundación Estadounidense del Hígado.FUENTE: Universidad Commonwealth de Virginia, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2023

Lo que significa para tiRetatrutide, un medicamento para la pérdida de peso actualmente en desarrollo, podría ayudar a proteger los hígados de las personas obesas con diabetes tipo 2.