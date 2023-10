La estrella de Tres son Multitud, Suzanne Somers, fallece de cáncer a los 76 años

MARTES, 17 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- La actriz Suzanne Somers falleció "pacíficamente en casa" el domingo por la mañana tras un regreso del cáncer de mama, anunció su publicista.

Te puede interesar: “Atlas de células cerebrales humanas” brinda nuevas perspectivas sobre la salud y las enfermedades cerebrales

Más conocida por sus papeles en "Tres son Multitud" y "Paso a Paso", Somers tenía 76 años."Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años", escribió el publicista de Somers, R. Couri Hay, en una declaración compartida en nombre de la familia de la actriz."Suzanne estuvo rodeada de su amado esposo Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata", continuó el comunicado. "Su familia se reunió para celebrar su 77º cumpleaños el 16 de octubre. En su lugar, celebrarán su vida extraordinaria y quieren agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaban profundamente."Somers anunció en Instagram en julio que su cáncer de mama había regresado. Fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2000.En esa publicación, Somers escribió: "Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer, y sigo combatiéndolo. He usado los mejores tratamientos alternativos y convencionales para combatirlo. Este no es un territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora."También compartió su gratitud por cuánto su esposo, Alan Hamel, de 87 años, y la familia la habían apoyado. Los miembros de la familia incluyen a su hijo Bruce, de 57 años; hijastros Stephen y Leslie; y seis nietos."Alan ha estado a mi lado en cada paso del camino", continuó. "No puedo explicar cuánto ha hecho por mí. Si es posible, estamos aún más cerca que nunca. Mi increíble familia ha sido muy solidaria y ha ayudado mucho manteniendo el negocio en marcha para que aún puedan tener acceso a todos los maravillosos productos. ¡Gracias por el continuo amor y apoyo! Se trata solo de a quién amas y quién te ama, ¡y yo los amo!"En una entrevista anterior a su muerte, Hamel elogió la resistencia de Somer."Suzanne y yo acabamos de regresar a casa desde el Medio Oeste, donde Suzanne tuvo seis semanas de intensa terapia física", dijo el ex presentador de televisión a la revista People. "Incluso después de nuestras cinco décadas juntos, todavía me maravillo de la increíble determinación y compromiso de Suzanne".Somers interpretó a Chrissy Snow en "Tres son Multitud", de 1977-1981 y a Carol Foster Lambert en "Paso a Paso", de 1991-1998. También escribió más de 25 libros y fue autora superventas del New York Times. El nombre de Somers estuvo vinculado a una variedad de productos de salud y belleza, incluido el equipo de ejercicio ThighMaster, informó la revista People.Somers pasó sus últimos momentos en una "hermosa casa" que fue "uno de sus sueños", dijo Hay en un comunicado aparte."Había todos estos planes y ella siempre estaba trabajando y soñando y había traído a su familia al negocio, y los nietos e hijastros eran todos parte del negocio", dijo el publicista, agregando que estaba "muy comprometida hasta el final".La familia está planeando un entierro privado esta semana y un memorial en noviembre, según informes de noticias.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cáncer de mama.FUENTE: Revista People, 15 de octubre de 2023.