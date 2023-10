¿Quieres que tu hijo tenga empatía? Mantente cerca

MIÉRCOLES, 11 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Los niños pequeños que están cerca de sus padres tienen más probabilidades de crecer siendo amables, cariñosos y considerados. Estos niños también pueden tener menos problemas de salud mental durante la primera infancia y la adolescencia, según un nuevo estudio.

Por el contrario, los niños cuyas primeras relaciones con sus padres son emocionalmente tensas o abusivas tienen menos probabilidades de ser considerados y generosos."Tomarse el tiempo para construir relaciones cálidas, cercanas, reconfortantes y comprensivas entre padres e hijos en la primera infancia tiende a predecir la resiliencia de los niños frente a las dificultades de salud mental e incrementa sus niveles de prosocialidad a lo largo de la infancia y adolescencia", dijo el coautor del estudio, Ioannis Katsantonis, investigador de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. La prosocialidad es un término general que abarca la bondad, empatía, ayuda, generosidad y voluntariado.Los hallazgos tienen sentido intuitivamente. "Los niños imitan a sus padres y, por lo tanto, aprenden habilidades sociales en el proceso que luego encuentran útiles", dijo.Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 10,700 niños nacidos entre 2000 y 2002. Entrevistaron a padres y niños a las edades de 5, 7, 11, 14 y 17, utilizando cuestionarios estandarizados que miden síntomas de salud mental como la depresión, ansiedad y agresión; comportamientos socialmente deseables; relaciones y prácticas de disciplina.Esto es lo que los investigadores encontraron: cuanto más cerca estaban los niños de sus padres a los 3 años, más bondad, empatía, ayuda, generosidad y voluntariado expresaban al crecer. Por el contrario, los niños cuyas primeras relaciones parentales eran emocionalmente tensas o abusivas tenían menos probabilidades de desarrollar hábitos sociales positivos con el tiempo.El estudio también encontró que la salud mental permanece estable a lo largo de la infancia y la adolescencia. "Después de cierta edad, tendemos a estar mentalmente bien o mal, y tenemos un nivel razonablemente fijo de resiliencia", dijo Katsantonis.Los comportamientos socialmente deseables, por otro lado, varían más y durante períodos más largos, lo que sugiere una ventana más amplia de oportunidad para intervenir y orientar a los niños hacia un nuevo camino."La cercanía solo se desarrolla con el tiempo, y para los padres que viven o trabajan en circunstancias estresantes y limitadas, a menudo no hay suficiente", dijo Katsantonis.Algunos padres también pueden necesitar ayuda para formar un vínculo seguro y cariñoso. "Las políticas que aborden eso, a cualquier nivel, tendrán muchos beneficios, incluida la mejora de la resiliencia mental de los niños y su capacidad para actuar positivamente hacia otros más adelante en la vida", agregó.Las escuelas también pueden ayudar. Pero los investigadores dijeron que los esfuerzos educativos para desarrollar hábitos sociales positivos deben estar arraigados en el currículo, y no solo presentarse como eventos únicos, como las semanas contra el acoso escolar.Los hallazgos fueron publicados en línea el 7 de octubre en el International Journal of Behavioral Development.Expertos que no estuvieron involucrados en el estudio coinciden en que los niños no imitan a extraños.Este estudio "abre nuevos caminos en la comprensión de cómo la crianza contribuye a la salud mental y el comportamiento social positivo de los niños", dijo Jessica Stern. Es psicóloga investigadora en la Universidad de Virginia.El análisis "proporciona algunas de las evidencias más sólidas de que la crianza realmente importa para el desarrollo saludable a largo plazo, especialmente cuando se trata de prevenir problemas de comportamiento", dijo Stern.El estudio tuvo lugar en Europa, pero los hallazgos son consistentes con lo que se observa en Estados Unidos, añadió. "Cada vez más investigaciones muestran cómo la salud mental de los niños está inextricablemente ligada a la salud mental, el comportamiento de cuidado y el estatus socioeconómico de sus padres", según Stern.Los padres y cuidadores deben recordar que los niños a menudo imitan su comportamiento. "Los niños y adolescentes que han experimentado a sus padres gritarles, golpearlos o avergonzarlos para que se comporten de cierta manera tienen más probabilidades de gritar, golpear y reprender a otros para conseguir lo que quieren", dijo.¿Su consejo? "En lugar de una disciplina severa, los padres pueden esforzarse por una disciplina empática, 'amable pero firme', que ha demostrado promover la salud mental y el desarrollo social positivo en la infancia y adolescencia".Maryam Abdullah estuvo de acuerdo. Es directora del programa de crianza en el Greater Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley. "Las relaciones cercanas con los padres ayudan a los niños a entender profundamente cómo desarrollar conexiones con otras personas más allá del hogar", dijo. "Desarrollan un marco de referencia de cómo son las relaciones fuertes y pueden llevar adelante esa forma compasiva de relacionarse con los demás también".