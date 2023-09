Un aerosol nasal de acción rápida podría aliviar el ritmo cardíaco acelerado

JUEVES, 28 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Hasta 2 millones de personas en EE. UU. experimentan taquicardia o latidos cardíacos acelerados de vez en cuando, y muchos terminan en el hospital para recibir tratamiento.

Pero un aerosol nasal en investigación podría ayudar a las personas con taquicardia supraventricular paroxística (TSVP) a reducir su ritmo cardíaco de forma segura y rápida."Actualmente, la TSVP se trata con medicación intravenosa administrada en la sala de emergencias o por paramédicos cuando las maniobras vagales no son efectivas, lo cual es la mayoría de los casos", dijo el líder del estudio, el Dr. James Ip, profesor asociado de medicina clínica en el Weill Cornell Medical Center en Nueva York.Las maniobras vagales son acciones físicas, como hacer fuerza, que hacen que el nervio vago reduzca la velocidad del corazón.Con 160 a 250 latidos por minuto, Ip dijo que la TSVP puede ser aterradora, pero generalmente no es mortal.Cuando se autoadministra como aerosol nasal, el etripamil puede reducir la frecuencia cardíaca en 30 minutos, según un ensayo clínico financiado por su fabricante, Milestone Pharma. El etripamil es un bloqueador de canales de calcio, una clase de fármacos conocidos por reducir la frecuencia cardíaca.Actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar la TSVP sin supervisión médica directa, dijeron los investigadores en notas de fondo."Esto es un cambio de juego porque los pacientes ahora pueden tratar su propio episodio de TSVP por sí mismos y evitar llamar a una ambulancia o ir a la sala de emergencias", dijo Ip.El estudio fue publicado el 27 de septiembre en la revista Journal of the American Heart Association. Milestone Pharma planea presentar una nueva solicitud de medicamento a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en octubre.La nueva investigación es una extensión de un ensayo previo del aerosol nasal. En promedio, las personas tenían 58 años y habían experimentado 9.7 episodios de TSVP en el año anterior. La mayoría estaban tomando medicamentos de acción prolongada para prevenir latidos cardíacos rápidos.Llevaron un parche de electrocardiograma (ECG) vinculado a un teléfono móvil para transmitir datos sobre sus síntomas. Durante los episodios de TSVP, hicieron una maniobra vagal y se autoadministraron el aerosol nasal si el ritmo cardíaco rápido continuaba. Mantuvieron el parche de ECG durante cinco horas después del episodio.De los 169 participantes, 105 se autoadministraron por lo menos una dosis de etripamil durante siete meses. Etripamil restauró la frecuencia cardíaca a la normalidad durante los primeros 30 minutos en el 60% de los 188 episodios de TSVP y en un lapso de una hora en el 75% de los episodios, mostró el estudio.De los 40 participantes que se automedicaron para dos episodios de TSVP, el 63% respondió al medicamento en los primeros 30 minutos. Además, las personas eran buenas detectando cuándo estaban experimentando estos ritmos cardíacos rápidos, con 92 teniendo uno o más episodios confirmados por su parche de ECG.Ip dijo que no hubo efectos adversos graves relacionados con el corazón debido al medicamento, y los efectos secundarios más comunes fueron congestión nasal o secreción nasal."La seguridad se ha demostrado de manera constante como una dosis única, después de una dosis repetida a los 10 minutos [si la primera dosis no funciona] y posterior de la dosificación repetida para múltiples eventos", dijo.En contraste, los medicamentos orales tardan más en actuar y pueden estar asociados con preocupaciones de seguridad como desmayos y baja presión arterial, dijo Ip.El medicamento también se está estudiando en personas con un trastorno común del ritmo cardíaco llamado fibrilación auricular (a-fib) y en niños de 6 a 17 años.Los expertos externos coinciden en que, si se aprueba, este aerosol nasal podría ser un cambio de juego para los millones de personas que experimentan taquicardia."En el futuro, esta podría ser una forma muy efectiva y segura para que los pacientes se traten a sí mismos por esta molesta condición", dijo el Dr. Deepak Bhatt, director de Mount Sinai Heart y profesor de medicina cardiovascular en la Icahn School of Medicine en Nueva York.Las opciones de tratamiento actuales para la TSVP no siempre son ideales, agregó el Dr. Javier Banchs, director de electrofisiología y marcapasos en Baylor Scott & White Health en Dallas.La ablación con catéter utiliza un tubo de plástico estrecho para destruir las células responsables de los problemas del ritmo cardíaco y es altamente efectiva, pero no todos son candidatos o quieren someterse al procedimiento, dijo.Las maniobras vagales, como hacer fuerza, lavarse la cara, beber agua helada o acostarse boca arriba con las piernas elevadas por encima del nivel del corazón, tampoco funcionan siempre, dijo Banchs."Un medicamento llamado adenosina, que solo puede administrarse por vía intravenosa, ha sido el tratamiento farmacológico de elección, pero el éxito de un medicamento como el etripamil en ensayos clínicos ha sido muy esperado", dijo.El Dr. Adam Shapira, electrofisiólogo cardíaco en Baylor Scott & White Health en Dallas, estuvo de acuerdo."Contar con un agente farmacológico seguro, efectivo y autoadministrado para terminar la TSVP es un avance", dijo. "Contar con un agente farmacológico seguro, efectivo y autoadministrado para terminar la TSVP es un avance", dijo. "Este agente probablemente se convertirá en el tratamiento de elección".