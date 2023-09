Mejor sueño, menos comportamiento rebelde por estrés en niños

MARTES, 4 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Si tu hijo muestra comportamientos rebeldes y buscas soluciones, la respuesta podría ser que duerma mejor, de acuerdo con investigadores del Instituto de Desarrollo Juvenil de la Universidad de Georgia.

En un nuevo estudio, hallaron que el dormir más horas podría reducir el comportamiento impulsivo en los niños. "Se ha demostrado que los entornos estresantes hacen que los adolescentes busquen recompensas inmediatas en lugar de recompensas a largo plazo, pero también hay adolescentes en entornos estresantes que no son impulsivos", dijo el autor principal, Linhao Zhang, estudiante de cuarto año de doctorado en la Facultad de Familia y Ciencias del Consumidor de la Universidad de Georgia. "Investigamos qué explica esa conexión y qué hace que algunas personas difieran de otras. Un mecanismo que encontramos es el sueño."Si bien el sueño es importante para la salud en general, también puede influir en el comportamiento. Para estudiar esto, los investigadores analizaron datos del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.Los investigadores utilizaron información de más de 11,800 niños, de 9 a 10 años. Los resultados mostraron que la falta de sueño y la latencia prolongada del sueño —el tiempo que toma conciliar el sueño— tenían una relación estrecha con los comportamientos impulsivos.Los investigadores realizaron internvenciones en varios momentos a lo largo de dos años. Cuando los niños dormían menos de las nueve horas recomendadas o si pasaban más de 30 minutos tratando de dormir, los autores encontraron una fuerte relación con comportamientos impulsivos.Estos comportamientos incluyeron actuar sin un plan, buscar emociones o sensaciones y carecer de perseverancia.Cuando no había problemas de sueño, era menos probable que surgiera la impulsividad. Zhang dijo que la llamada hiperconectividad neurológica, donde los cerebros de los adolescentes permanecen muy activos incluso cuando no están involucrados en tareas, también juega un papel.Este estudio observó la red neural por defecto, que es una red cerebral relacionada con comportamientos dirigidos a objetivos, y encontró un posible vínculo con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Cuando esta red estaba hiperactiva durante el reposo, exacerbaba el vínculo entre entornos estresantes, sueño e impulsividad."Podemos observar la red neural por defecto y las regiones de regulación emocional", dijo Zhang en un comunicado de prensa de la universidad. "También es posible que esta hiperactividad y el TDAH estén altamente correlacionados, así que en un estudio futuro podríamos probar eso en un entorno más clínico. Eso podría tener grandes implicaciones en programas de intervención o asesoramiento."Zhang dijo que esta investigación, publicada en la edición de agosto de la revista Sleep Health, sugiere que intervenciones de bajo costo pueden ayudar en el desarrollo psicológico de los niños que enfrentan factores estresantes en el hogar."Si quieres desarrollar intervenciones para personas en entornos estresantes, es muy costoso y, a veces, se necesita trabajo generacional para cambiar", dijo Zhang. "Sin embargo, el sueño es un comportamiento modificable y estos cambios pueden ser rentables."Zhang también señaló el problema entre los horarios de inicio de la escuela y los adolescentes, que tienen ritmos circadianos que hacen que se queden despiertos hasta tarde y les cueste mucho trabajo levantarse temprano."Muchos adolescentes no tienen suficiente tiempo para dormir y están privados de sueño. Este estudio muestra por qué es importante promover más horas de sueño, retrasando los horarios de inicio de clases o estableciendo rutinas para que los adolescentes sepan: ’OK, después de este evento, me voy a la cama’ ", agregó Zhang. "Para las personas que pueden estar en entornos desfavorecidos, proporcionar algunas estrategias que ayuden al sueño puede tener un impacto positivo, especialmente para los adolescentes que están en una etapa de desarrollo tan crítica para su cerebro", señaló Zhang.Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más sobre hábitos de sueño saludables para niños.FUENTE: Universidad de Georgia, comunicado de prensa, 29 de agosto de 2023.