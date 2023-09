Según la Casa Blanca, Medicare negociará los precios de los fármacos cardiacos, para la diabetes y el cáncer

MARTES, 29 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- El martes, la administración de Biden especificó los 10 primeros medicamentos que se incluirán en las negociaciones sobre los precios entre Medicare y las compañías farmacéuticas participantes.

La lista representa el primer paso en un histórico programa que busca reducir el gasto gubernamental en medicamentos, y potencialmente los precios de los medicamentos en EE. UU. en general. Pero seis importantes compañías farmacéuticas ya están impugnando el programa en los juzgados.

"Durante demasiado tiempo, las compañías farmacéuticas han tenido beneficios récord mientras las familias estadounidenses cargan con unos precios récord y no pueden permitirse unos medicamentos recetados que salvan vidas", enfatizó el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU., Xavier Becerra, en un comunicado de prensa en que se anunció la lista.

"Aunque las compañías farmacéuticas intentan impedir que Medicare pueda negociar unos mejores precios para los medicamentos, no nos disuadirán. La administración de Biden y Harris continuará trabajando para garantizar que los estadounidenses con Medicare tengan acceso a unos tratamientos innovadores y que salvan vidas a unos costos más bajos", añadió Becerra.

Millones de estadounidenses mayores toman estos fármacos, y los inscritos en el programa de medicamentos recetados de Medicare pagaron 3.4 mil millones de dólares en costos de desembolso por ellos en 2022, anotó el HHS.

Los medicamentos son:

Eliquis, un anticoagulante producido por Bristol Myers Squibb y Pfizer Jardiance, un fármaco para la diabetes tipo 2 de Boehringer Ingelheim y Eli Lilly Xarelto, un anticoagulante de Johnson & Johnson Januvia, un medicamento para la diabetes tipo 2 de Merck Farxiga, un medicamento para la diabetes tipo 2 producido por AstraZeneca Entresto, un fármaco para la insuficiencia cardiaca de Novartis Enbrel, un fármaco para afecciones autoinmunes como la artritis y la psoriasis, de Amgen Imbruvica, un medicamento para los cánceres de sangre de AbbVie y Johnson & Johnson Stelara, un tratamiento de anticuerpos monoclonales para afecciones autoinmunes como la enfermedad de Crohn, la psoriasis y la artritis, de Johnson & Johnson Fiasp y NovoLog, unos productos de insulina para la diabetes, producidos por Novo Nordisk La Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) de 2022 otorgó al gobierno federal el poder explícito de negociar los precios de los medicamentos para Medicare con las compañías farmacéuticas.

La reacción a la noticia de la lista de medicamentos fue rápida.

"¡Hoy es un día histórico! Medicare ha fijado el precio de 10 medicamentos, y ha sonado la alarma para las compañías farmacéuticas", aseguró en una declaración Nick Fabrizio, profesor sénior de políticas de salud de la Universidad de Cornell. "Podría haberse dirigido a 60 medicamentos en 2030... Llámese negociaciones o control de precios, pero el gobierno acaba de avanzar en el cumplimiento de su promesa de reducir los costos de atención de la salud de todos los estadounidenses".

Pero ofreció ciertas salvedades.

"Limitar el costo de la insulina para los beneficiarios de Medicare a 35 dólares al mes fue un primer paso", dijo. "Ahora, el gobierno se está fijando en fármacos específicos que tendrán un mayor impacto en el control de los costos. Se tardará un tiempo en alcanzar la implementación de estos cambios en las políticas, y es seguro que los impugnen en los juzgados, así que tendremos que ver cuánto se ahorra, y en qué momento".

Los medicamentos de la lista fueron seleccionados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU. porque conforman el mayor gasto de Medicare y han estado en el mercado durante años, pero no se enfrentan a una competencia por el precio de parte de los rivales, según una ficha técnica del HHS.

En total, los medicamentos seleccionados representan más de 50 mil millones de dólares en costos de medicamentos recetados de Medicare, alrededor de un 20 por ciento de los costos de medicamentos de la Parte D de junio de 2022 a mayo de 2023.

Los medicamentos más comúnmente utilizados de la lista son Eliquis, que tomaron 3.5 millones de beneficiarios en total en 2022; Jardiance, con 1.3 millones de recetas; y Xarelto, con 1.3 millones de recetas.

Los costos anuales de desembolsos por beneficiario que toman estos fármacos variaron entre un máximo de 5,247 dólares por Imbruvica a un mínimo de 121 dólares por NovoLog en 2022, según el HHS.

Los costos promedio son incluso peores para los beneficiarios que no reciben asistencia financiera, y abarcan desde un máximo de 6,497 dólares al año por Imbruvica a un mínimo de 261 dólares por NovoLog.

Las negociaciones entre el gobierno federal y las compañías farmacéuticas se llevarán a cabo en 2023 y 2024, y los nuevos precios entrarán en vigor en 2026.

En los próximos años, los CMS elegirán hasta 15 medicamentos adicionales para la negociación en 2027, hasta 15 medicamentos adicionales en 2028, y hasta 20 medicamentos adicionales en cada año posterior.

Se proyecta que la capacidad de negociar los precios de estos medicamentos ahorre al gobierno un estimado de 98.5 mil millones de dólares a lo largo de una década, reportó The New York Times.

Ahora, los fabricantes de medicamentos tienen hasta el 1 de octubre para declarar si participarán o no en las negociaciones con el gobierno.

Poco después del anuncio de la lista, PhRMA publicó una declaración en que reprobaba la medida.

"El anuncio de hoy es el resultado de un proceso apresurado que se enfocó en la ganancia política a corto plazo en lugar de en qué es lo mejor para los pacientes. Muchos de los medicamentos elegidos para fijar sus precios ya cuentan con unos significativos reembolsos y descuentos, debido a una robusta negociación en el mercado privado, que ocurre actualmente como parte del programa de la Parte D", aseguró Stephen Ubl, presidente y director ejecutivo de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

"Otorgar a una sola agencia del gobierno el poder de fijar de manera arbitraria el precio de unos medicamentos, con poca rendición de cuentas, supervisión o contribución de los pacientes y sus médicos, tendrá unas consecuencias negativas significativas mucho después de que esta administración ya no esté", añadió Ubl.

Las compañías que se nieguen a negociar los precios deben pagar un importante impuesto al consumo o retirar todos sus productos tanto de Medicare como de Medicaid, informó el Times.

Seis fabricantes de fármacos ya están demandando a la administración de Biden, en un intento de bloquear el programa de negociación de Medicare, según el Times. Estas son Astellas Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson y Merck.

