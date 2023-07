Vacaciones de invierno: el Ministerio de Salud recomendó a los viajeros vacunarse contra la fiebre amarilla

El actual brote de fiebre amarilla en Brasil es la peor epidemia en décadas

El Ministerio de Salud reforzó las recomendaciones para que los viajeros se vacunen contra la fiebre amarilla durante las vacaciones de invierno, ya que buscarán minimizar el riesgo de contagio en los ciudadanos que se trasladen a regiones donde la enfermedad se encuentra activa. Además, brindaron una serie de consejos para aumentar la barrera de prevención.

Luego de que se confirmaran varios casos de humanos contagiados en el Estado de São Paulo, Brasil, y en los departamentos de Beni y Santa Cruz, Bolivia, que produjeron muertes en el primer semestre del año, la cartera de salud remarcó la importancia de que los turistas que se dirijan a zonas de riesgo en las vacaciones de invierno se vacunen, con el fin de evitar la reintroducción de la enfermedad en el país.

En este sentido, la inoculación será obligatoria en caso de viajar hacia alguna de las regiones en donde es habitual la transmisión de la fiebre amarilla o que se encuentre dentro de los requerimientos del país al que se desee ingresar. Asimismo, recordaron que las personas que deban vacunarse deberán realizarlo con un margen de diez días antes de llegar al destino, ya que, en caso contrario, podría restringirse el acceso por no contar con la dosis aplicada.

El Gobierno aconsejó a los viajeros que lleven consigo prendas de colores claros que puedan cubrir los brazos y las piernas, sobre todo, si se tiene planeado realizar actividades al aire libre. De la misma manera, hicieron énfasis en evitar permanecer en espacios abiertos durante las horas que mayor presencia de mosquitos existe y extremar el uso de repelentes durante el atardecer hasta la llegada de la noche. Además, recomendaron vaciar envases que puedan contener agua acumulada con el fin de frenar la reproducción de mosquitos.

La enfermedad puede llegar a causar la muerte en los casos más extremos (Maximiliano Luna)

Por otro lado, el ministerio encabezado por Carla Vizzotti recordó que la vacunación contra la fiebre amarilla se encuentra dentro del Calendario Nacional para los ciudadanos que residen en zonas de circulación viral como, por ejemplo, las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy.

De acuerdo con la información recopilada por Télam, la inoculación de la primera dosis debería aplicarse entre los 12 y 18 meses de vida, seguido de un refuerzo a los 11 años para aquellos que hayan iniciado el esquema antes de los 24 meses de edad. Sin embargo, la otra posibilidad recae en una única aplicación entre los 2 y 59 años para aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis antes de cumplir los 2 años de edad.

En este sentido, el organismo estatal enlistó las áreas de Brasil para las que recomendaron vacunarse contra la afección viral: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Maranhão, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande Do Sul, Piauí (Oeste y Sur), Bahía, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro. No obstante, si se planea viajar a las regiones de Piauí (Este y Norte), Ceará, Río Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe no sería obligatorio contar con la vacunación.

La fiebre amarilla no tiene cura, por lo que el único método para prevenirla es la vacunación (AFP)

De la misma forma, el Ministerio de Salud mencionó que el resto de los países de América Latina que requieren contar con la vacunación al día son: Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador -incluyendo las Islas Galápagos-, El Salvador, Guayana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Papúa y Nueva Guinea, Paraguay, Perú y Venezuela.

Por último, la institución sanitaria recordó que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita, pero que quien desee aplicársela deberá consultarlo con un profesional de la salud para que emita la indicación correspondiente. Luego de haber asistido a la consulta médica, recomendaron sacar un turno en uno de los centros de vacunación habilitados en la zona, los cuales podrán ser consultados a través de la página oficial (argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla).

