La ministra Carla Vizzotti afirmó que siguen investigando si hay más afectados por la bacteria legionella en Tucumán

El agente etiológico causante del brote en Tucumán se llama Legionella y es una bacteria que se está tipificando (Gentileza CDC)

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunió esta tarde con expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abordar el brote de legionella, entre otros temas, en Casa de Gobierno, donde luego brindaron una conferencia de prensa.

A las 14.30, la ministra encabezó la reunión con los expertos de la OPS en el Salón Sur de Casa de Gobierno, y posteriormente, a las 16, expuso sus conclusiones en la Casa Rosada.

Tras los análisis del laboratorio ANLIS-Malbrán, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó hoy que “el agente etiológico causante del brote se llama Legionella y es una bacteria que se está tipificando. Es posible que sea una legionella neumófila”.

“Se identificaron 2 neumonías bilaterales de origen desconocido en Tucumán. Esos dos casos estaban vinculados en un centro sanitario de esa provincia. Se trabajó en la sala de situación y en los distintos casos aparecidos mediante algoritmos de diagnóstico y tratamiento. La fuente de infección es por vía inhalatoria y no se transmite de persona a persona. Estamos investigando para atrás posibles identificaciones de afectados, por eso el número de casos puede variar en las próximas semanas”, afirmó la ministra Vizzotti.

Y agregó: “En total hubo 4 fallecidos, 6 internados y 12 pacientes ambulatorios. Las personas fallecidas tenían factores de riesgo como tabaquismo o enfermedades respiratorias o inmunocomprometidos. Hay 165 personas de salud y 184 cuidadores con expertos del Ministerio de Salud de Tucumán y de la Nación a las que se los está estudiando para descartar que no se enfermen con esta bacteria”.

Sobre el causante del brote, la funcionaria sanitaria aclaró que “puede encontrarse en el agua y cañerías del aire acondicionado”. “No hay indicación de hacer vigilancia habitual si no hay reportes específicos, más allá del lugar donde se la halló. Está descripto en el mundo que pueden suceder brotes de legionella en centros sanitarios y hoteles, principalmente. Puede encontrarse en el agua y cañerías del aire acondicionado. No hay indicación de hacer vigilancia habitual en otros sitios si no hay reportes específicos, más allá del lugar donde se la halló. Necesitamos brindar tranquilidad a la población. No es una situación como la que vivimos con el coronavirus hace dos años”, puntualizó.

En total hubo 4 fallecidos, 6 internados y 12 pacientes ambulatorios

Expertos en infectología aseguraron que aún “no se pudo identificar la fuente ambiental” que causó el brote de Legionella en un hospital de Tucumán que causó la muerte a 6 personas y 22 afectados, y que no descartan “la aparición de más casos”, mientras que “en los próximos 10 días” se sabrá la amplitud total del brote.

Actualmente, equipos técnicos de la OPS, ingenieros y profesionales epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación trabajan en el Sanatorio Luz Médica, donde se registraron la totalidad de los casos.

Más temprano, durante un webinar organizado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), se destacó que se trata de una bacteria “que no se transmite de persona a persona” y que se aloja en reservorios de agua como aires acondicionados o tanques y también en filtros y en los cabezales de la ducha de los baños, entre otros lugares.

Previamente, a las 12.30, Vizzotti participó en la Actividad de Atención Primaria de la Salud en el marco de las “Jornadas para el Fortalecimiento de los cuidados de las personas con Enfermedades no transmisibles en el primer nivel de atención. Herramientas de prevención y control para el equipo de salud”, organizadas por el Ministerio y la Organización Panamericana de la Salud, en Argentina Tower Hotel.

Expertos en infectología aseguraron que aún “no se pudo identificar la fuente ambiental” que causó el brote de Legionella en un hospital de Tucumán que causó la muerte a 6 personas y 22 afectados (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)

Una bacteria de agua dulce

La bacteria Legionella se encuentra naturalmente en ambientes de agua dulce, como lagos y arroyos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advierten que puede convertirse en un problema de salud cuando crecen y se propagan en sistemas de agua o zonas húmedas de los edificios, como torres de enfriamiento, sistemas de aire acondicionado o tuberías.

Las bacterias viven y crecen en medios acuáticos a temperaturas comprendidas entre los 20°C y los 50°C (temperatura óptima: 35°C). En esas condiciones, la Legionella puede sobrevivir y proliferar parasitando en los sistemas de agua.

Los CDC aclaran que, en la gran mayoría de los casos, las unidades de aire acondicionado para el hogar y el auto no usan agua para enfriar el aire, por lo que no representan un riesgo para el crecimiento de Legionella.

Las bacterias viven y crecen en medios acuáticos a temperaturas comprendidas entre los 20°C y los 50°C (Gentileza CDC)

Cómo se transmite la Legionella

La forma más habitual de transmisión de Legionella es la inhalación de aerosoles, producidos por las microgotas contaminadas de la bacteria que se suspenden en el aire. La infección también puede ocurrir por la inhalación de agua o hielo contaminados, sobre todo en pacientes hospitalizados vulnerables. No hay evidencia de transmisión directa de persona a persona.

¿Todos los que están expuestos al ambiente contaminado se enferman? La OMS advierte que la probabilidad de que una persona contraiga la infección depende de la concentración de Legionella en la fuente de agua, de la producción y dispersión de losaerosoles, y de factores relacionados con cada persona, como la edad o afecciones preexistentes, y de la virulencia de la cepa particular de Legionella que se trate.

La legionelosis, que es el término utilizado para describir la infección por Legionella, puede causar enfermedad severa en pacientes inmunosuprimidos, con factores de riesgo o patologías previas. En estos grupos, una neumonía progresiva acompañada de insuficiencia respiratoria puede derivar en la muerte.

No hay evidencia de transmisión directa de persona a persona.

Síntomas

Legionelosis es un término genérico que abarca las formas tanto neumónicas como no neumónicas de infección por Legionella. La forma no neumónica (fiebre de Pontiac) es una enfermedad aguda de resolución espontánea que se manifiesta con síntomas similares a los de la gripe y remite generalmente al cabo de 2 a 5 días.

La enfermedad del legionario, la forma neumónica, tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días (aunque en algunos brotes se han registrado periodos de hasta 16 días). Los síntomas iniciales son fiebre, pérdida de apetito, cefalea, malestar general y letargo. Algunos pacientes también refieren dolor muscular, diarrea y confusión.

Si no se trata, la enfermedad del legionario generalmente se agrava en la primera semana. Al igual que ocurre con otros factores de riesgo que causan neumonía grave, las complicaciones más frecuentes de la legionelosis son insuficiencia respiratoria, conmoción e insuficiencia renal aguda y multiorgánica. La curación, que siempre requiere tratamiento antibiótico, suele ser completa, aunque puede requerir varias semanas o meses. En raras ocasiones, una neumonía progresiva grave o un tratamiento ineficaz pueden entrañar secuelas cerebrales.

SEGUIR LEYENDO: