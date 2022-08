Cómo se producen los cambio de costumbres

Dr Cormillot - Cómo Se Produce El Cambio #Informe

En las últimas entregas le he hablado, algunas veces, del cambio, pero ¿qué significa el cambio? ¿Cómo se produce el cambio?

Para cuando yo me enfrento con un cambio o con la posibilidad de un cambio, (James) Prochaska y (Carlo) Diclemente, dos investigadores y psicólogos norteamericanos idearon una teoría para enfrentar el cambio. Pero, antes de cambiar aparece el estado de precontemplación.

Ahora, si yo le digo: “¿Pensó en este verano irse de vacaciones?”. “Sí, estoy pensando en irme de vacaciones”, me responde. “¿Dónde?”, le pregunto. “Todavía no sé”. En este momento se encuentra en estado de contemplación.

Cuando avanza un poquito la cosa y le vuelvo a preguntar, por ahí me dice: “Bueno, me voy a ir a la Costa, o a la montaña” . En este momento, tomó una determinación. Y después pasa al estado de la acción.

Antes de tomar una decisión, aparece el estado de precontemplación y contemplación / (Getty Images)

Con respecto a las modificaciones que tienen que ver con los cambios de conducta, por ejemplo, una persona que decide empezar a hacer actividad física dice: “Yo moverme, ni en broma”. Después empieza: “Bueno, yo debería hacer algo”.

Después comienza a salir a caminar con amigos y después piensa en salir a caminar. Finalmente se pone a caminar. Y después mantiene la acción.

En este punto, pueden pasar dos cosas: o vuelve a la vida sedentaria o sigue en acción. ¿De qué depende gran parte de esto? De los objetivos que una persona se ponga.

Cuando uno planea las vacaciones, comienza en un estado de contemplación, cuando decide el destino pasa a la acción / Foto: Roland Weihrauch/dpa

El asunto es que me tengo que poner objetivos y esos objetivos tienen que ser claros y tienen que ser específicos. Realmente si lo que yo quiero es hacer un cambio, tengo que ponerme en acción. Y ese cambio tiene que ser factible. Sino, me va a llevar inevitablemente al fracaso.

Recuerde, el camino al infierno, está plagado de buenas intenciones.

Bonus track: cómo las creencias pueden influir en nuestras acciones

En la entrega anterior, nos preguntamos: ¿Por qué decimos que nuestra creencias influencian nuestras reacciones? Cuando ocurre un hecho, uno reacciona frente a ese hecho. O, por lo menos, uno cree que reacciona frente a ese hecho. Pero la cosa no es tan así.

Cuando ocurre un hecho, uno reacciona frente a ese hecho, pero nuestras creencias influencian nuestro comportamiento / (Getty Images)

Usted, un día, entra a su trabajo y hay un compañero que no lo saluda: ¿cuál es su reacción? Lo cierto es que esa reacción no será igual en todas las personas, sino que en el medio están sus creencias . Por ejemplo, si usted es una personas que tiene buena voluntad, va a creer que no lo vio, que se olvidó los anteojos, que estaba distraído o que estaba en otra cosa.

Ahora, si es una persona perseguida va a pensar: no me quiere, no me respeta, tiene algo en contra mío, qué le habrán dicho. Empieza toda una serie de teorías que tienen que ver con las creencias. Hay creencias irracionales que tenemos los seres humanos y entre ellas está: “Todos me deberían saludar o todos deberían estar pendientes de mí cuando llegan al trabajo o todo el mundo me debería hacer la vida mucho más agradable”.

Eso, en realidad no es así. Entonces; ¿qué es lo que conviene? El doctor Albert Ellis armó una teoría donde afirma que hay que repreguntarse, ¿en qué se basa lo que yo me estoy planteando? En base a eso pueden aparecer otras emociones que son positivas. Entonces, no reaccionamos por las cosas que pasan, sino por nuestra interpretación de las cosas que pasan.

Recuerde, no importa lo lejos que usted haya ido en el camino. Si se da cuenta que está equivocado, pegue la vuelta.





*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

