Cómo es el trámite para recibir la cuarta dosis para viajar al exterior

El Ministerio de Salud de la Nación habilitó la semana pasada la cuarta dosis de las vacunas contra el COVID-19 para las personas que hayan recibido la Sputnik V, y deban viajar a países que no la aceptan, quienes podrán aplicarse alguno de los inoculantes habilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El trámite para la aplicación quedó en manos de cada jurisdicción , que serán las encargadas de aplicarlas con los viales que ya cuentan y que les fueron enviados por las autoridades sanitarias nacionales.

Se trata de personas que, si no fuera por la circunstancia especial de un viaje, no deberían recibir una nueva dosis. Quienes sí deben recibirla para reforzar su protección contra el coronavirus son los mayores de 50 años que tengan dos dosis de la vacuna china Sinopharm y pacientes inmunocomprometidos.

El Ministerio que conduce Carla Vizzotti explicó que la decisión fue adoptada “ante la postergación de la inspección de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la inclusión de Sputnik V en su lista de vacunas contra la COVID-19 para uso en emergencias”. Cuando el organismo internacional lo apruebe será aceptada por gran parte de los países que actualmente no la consideran válida, como es el caso de la Unión Europea y Estados Unidos.

En este marco es que “el Ministerio de Salud de la Nación habilita a las jurisdicciones a aplicar por motivo de viaje la dosis requerida a quienes hayan recibido previamente Sputnik V. En este contexto y a partir de la demanda de la sociedad al acceso a un esquema completo con vacunas autorizadas por la OMS a los fines de poder viajar a los países que así lo solicitan, se habilita a las jurisdicciones la posibilidad de suministrar la dosis requerida”, puntualizó oficialmente.

El Ministerio de Salud de la Nación “habilita esta posibilidad a partir de que Argentina cuenta con las dosis necesarias para iniciar, completar esquemas y aplicar dosis de refuerzos en toda su población objetivo”, agregó.

Para recibir la cuarta dosis para poder viajar será necesario presentar la documentación que acredite el viaje. Se tomará como válida el “ticket aéreo, reserva de hotel, etc”

De esta forma, mientras la Provincia de Buenos Aires ya instrumentó el trámite, la Ciudad de Buenos Aires aún no había definido cómo deberán realizarlo quienes residan en el distrito y deban aplicarse la cuarta dosis para viajar.

Los requisitos en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

— Para recibir la cuarta dosis para poder viajar será necesario presentar la documentación que acredite el viaje . Se tomará como válida el “ticket aéreo, reserva de hotel, etc”

— Descargar el consentimiento informado del sitio www.vacunatepba.gob.ar y llevarlo impreso

— Presentarse en cualquier posta bonaerense sin turno ni inscripción previa para poder ser vacunado

— Se debe haber cumplido con un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis

El Ministerio de Salud de la Nación puso énfasis en que “la aplicación de estas dosis estará sujeta a las particularidades de quien la solicite, en función de su estado de salud y de haber cumplido con un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis. Dado que esta vacunación responde a una decisión personal, deberá existir una constatación fehaciente del viaje y la firma de un consentimiento informado donde se explicite las condiciones enumeradas”.

El jueves último la ministra Vizzotti anunció la decisión del gobierno de permitir la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la OMS a las personas que necesiten viajar y hayan completado su esquema con el inoculante de origen ruso Sputnik V, aún no avalado a nivel global.

“Sabemos que el sobre estímulo puede dar hiporrespuesta” del sistema inmunológico, señaló. “No es una recomendación recibir una vacuna por las dudas ni demás”, dijon Vizzotti (EFE/ Paco Paredes)

La ministra admitió que no está recomendado recibir vacunas para quienes no se encuentran en el grupo específico elegido para hacerlo con el objetivo de mejorar su respuesta inmunitaria. En el comienzo de la campaña de vacunación “no recomendamos irse a algún lugar darse una vacuna y después recibir otra” porque muchas personas “viajaban por una vacuna y volvían y se daban otra, no lo recomendamos por una cuestión sanitaria”, porque “sabemos que el sobre estímulo puede dar hiporrespuesta” del sistema inmunológico, señaló. “No es una recomendación recibir una vacuna por las dudas ni demás”, dijo.

Las personas que deban realizar un viaje al exterior y necesiten una vacuna habilitada deberán presentar el pasaje y justificarlo en razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas, dijo entonces la ministra.

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos, todos los documentos, y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación paras incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó Vizzotti, en referencia a la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania.

Se trata de “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente por la decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”, argumentó. “Desde Argentina, como tenemos stock de vacunas, para que las reciban todos los que tienen que iniciar o completar el esquema y recibir el refuerzo” por eso “estamos habilitando la dosis”, dijo.

