Tres factores a tener en cuenta para un retorno al trabajo seguro en tiempos de COVID-19

¿Cómo deberían las personas considerar la seguridad de volver a la oficina y otros entornos de trabajo presencial? (Alex Welsh/The New York Times)

A medida que los casos de COVID-19 continúan disminuyendo y los gobiernos siguen levantando las restricciones restantes por la pandemia, muchas oficinas están pidiendo a los empleados que regresen al trabajo presencial.

El 60% de los trabajadores con trabajos que se pueden hacer desde casa dicen que les gustaría trabajar desde allí la mayor parte o todo el tiempo cuando termine la pandemia, si tuvieran la opción, según una nueva encuesta del Pew Research Center. Eso es un aumento del 54% respecto de 2020.

Pero, ¿qué sucede si deseas regresar o te exigen que regreses a la oficina? ¿Cómo deberían las personas considerar la seguridad de volver a la oficina y otros entornos de trabajo presencial? ¿Deberían continuar usando mascarillas, incluso si no es obligatorio? ¿Es seguro sentarse en las salas de conferencias? ¿Qué pasa con el riesgo de tomar autobuses y trenes? ¿Y hay circunstancias de trabajo que la gente debería tratar de evitar?

“Todo depende del individuo y las circunstancias involucradas. Alguien que esté sano, vacunado y con refuerzo, y esté en un área de baja transmisión probablemente pueda participar en todas las actividades laborales con muy bajo riesgo de enfermedad grave. Por otro lado, otra persona médicamente vulnerable y en un área con niveles más altos de COVID-19 puede querer tomar precauciones adicionales”, sostuvo en diálogo con CNN, la doctora Leana Wen, médica de emergencias, profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington y autora de Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health.

Tres factores a considerar

"Si el nivel de COVID-19 en un lugar es alto, deberíamos considerar usar medidas de protección adicionales”, dijo la especialista (REUTERS)

Wen dice que anima a las personas a pensar en tres factores. Primero, ¿cuál es su circunstancia médica y las circunstancias de otros en su hogar? Si están vacunados, tienen refuerzo y, en general, son saludables, al igual que todos los demás que viven con ellos, entonces su riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 es muy bajo.

Segundo , ¿cuál es el nivel de COVID-19 en su comunidad? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron nuevas métricas, junto con un gráfico codificado por colores fácil de entender con datos que se ingresan en tiempo real. “Podríamos pensar en este nuevo rastreador de los CDC de la misma manera que lo haríamos con el pronóstico del tiempo. Si el nivel de COVID-19 es alto, deberíamos considerar usar medidas de protección adicionales y asegurarnos de usar una mascarilla. Si el nivel es bajo, el riesgo de contraer el coronavirus es menor y puede que decidamos usar menos capas de protección”, detalló la experta.

En tercer lugar , ¿cuáles son las condiciones en tu entorno de trabajo? ¿Qué precauciones de seguridad ya se están tomando? “Algunas oficinas -continuó- requieren prueba de vacunación. Debido a que quienes no están vacunados tienen de tres a cinco veces más probabilidades de infectarse con COVID-19 en comparación con quienes están vacunados y reforzados, me sentiría mejor protegido en un entorno en el que sepa que los colegas que lo rodean están vacunados”.

Para la especialista, otras condiciones incluyen si hay pruebas periódicas. “Las pruebas que se realizan al menos una vez a la semana pueden ayudar a detectar casos de COVID-19 asintomáticos tempranos y servir como una capa adicional de protección. El distanciamiento y la ventilación también agregan protección. Existe un mayor riesgo si estás cerca de muchos colegas en un espacio pequeño, en comparación con si estás en una habitación grande con buena ventilación”, remarcó.

¿Deberían las personas usar mascarillas en el trabajo presencial, incluso si no están obligados a hacerlo?

Si una persona opta por usar mascarilla, Wen recomienda que sean las de más alta calidad: N95, KN95 o KF94 (REUTERS)

“Pensar en los tres factores anteriores ayudará a tomar esta decisión. Si tú o alguien en tu hogar está inmunocomprometido, puede decidir continuar usando tapabocas en el trabajo, especialmente si tu área tiene niveles altos de COVID-19 y te encuentras en un entorno de trabajo en el que estás muy cerca de otras personas. Por otro lado, si en general gozas de buena salud, estás vacunado y tienes el refuerzo de la vacuna, y vives en un área con niveles bajos o medios de COVID-19, sería razonable que no usaras la mascarilla . Las condiciones de trabajo también pueden condicionar esta decisión. Por ejemplo, si se sabe que todos los que te rodean están vacunados y están separados, eso también podría hacer que sea más seguro quitarse la mascarilla”, sostuvo.

Y añadió: “También podrías usar la mascarilla en algunos entornos de trabajo y en otros no. Tal vez tu lugar de trabajo está en un área que está lejos de los demás; podrías quitarte la mascarillas allí, pero luego ponte la mascarilla cuando estés en el ascensor o vayas al baño. Tal vez todavía no te sientas cómodo quitándote el tapabocas porque tu área es de riesgo medio según los CDC. Podría esperar para hacerlo una vez que el nivel caiga a bajo riesgo”.

Si una persona opta por usar mascarilla, Wen recomienda que sean las de más alta calidad: N95, KN95 o KF94. “Asegúrate de que la mascarilla te quede bien y que sea lo suficientemente cómoda como para poder usarla durante el tiempo que sea necesario. Una mascarilla de tela de una sola capa no brindará tanta protección contra la variante muy contagiosa como la Ómicron como una de alta calidad”, advirtió.

La experta reveló que una máscara N95 de alta calidad o equivalente protege muy bien. “Incluso si los demás no llevan mascarilla, el riesgo de que contraigas COVID-19 es bajo si usas la mascarilla de manera constante”, dijo. Sin embargo, para Wen, “eso no quiere decir que todos deban usar tapabocas cuando estén en una sala de conferencias. Nuevamente, esto depende de tu situación médica, la cantidad de COVID-19 en tu área y las circunstancias de su lugar de trabajo. Puede ser muy razonable que muchos empleados vayan sin mascarillas a las salas de conferencias si, por ejemplo, los demás a su alrededor están vacunados o si el riesgo de COVID-19 en su área es bajo. Habrá muchas consideraciones diferentes en el futuro, y todos deben tomar la mejor decisión por sí mismos, entendiendo que muy pocas situaciones tendrán un riesgo cero”.

En general, el uso de medios de transporte masivos no es recomendable en la nueva normalidad puesto que las probabilidades de contagio aumentan al compartir viaje con otras personas (REUTERS)

Cuando se le consultó sobre los viajes al trabajo y si era seguro ahora tomar el autobús o el tren, la especialista manifestó: “Sí, lo es, si usas una mascarilla N95 o equivalente todo el tiempo. Durante gran parte de la pandemia hablamos de las mascarillas para proteger a los demás. Ahora, sabemos que una mascarilla de alta calidad protege a la persona. Asegúrate de usar la mascarilla durante todo el viaje y no comas ni bebas a menos que sea absolutamente necesario”.

A modo de conclusión, Wen remarcó que tener en cuenta no solo el entorno de trabajo en sí, sino también las actividades que tienen lugar en torno al trabajo, es clave. “La oficina puede estar bastante separada y ser segura, pero si los colegas salen a tomar algo en un bar lleno de gente, eso presenta un riesgo adicional. Es posible que los trabajadores deban vacunarse, pero no los clientes ni los visitantes. Ten en cuenta estos factores al decidir qué precauciones adicionales seguir”.

“Eso no significa que no puedas socializar con tus compañeros de trabajo. Puedes decidir evitar el bar lleno de gente y sugerir un entorno al aire libre para socializar después del trabajo. O puedes andar sin mascarilla con tus colegas que sabes que están vacunados, pero usa tu mascarilla cuando estés cerca de personas con un estado de vacunación desconocido. Recuerda que la mascarilla siempre está disponible para ti como opción, aunque no sea obligatoria. Usar una mascarilla de alta calidad te sigue protegiendo. Por supuesto, ¡también vacúnate y ponte un refuerzo!”, finalizó.

