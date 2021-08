De una dosis y fácil conservación: todo lo que hay que saber sobre la vacuna CanSino que comenzará a aplicarse en el país

La inoculación de CanSino facilitará el desarrollo de la campaña de vacunación ya que además de aplicarse con una sola dosis, otro punto importante a favor es que se almacena a una temperatura de heladera, de entre 2 y 8 grados (Reuters)

Esta madrugada arribó al aeropuerto de Ezeiza el vuelo QR8157 de la línea aérea Qatar Airways con 200 mil dosis de la vacuna Convidecia, desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologics INC. La formulación se sumará al Plan estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional para combatir el COVID-19, y será incorporada al estudio de combinación de vacunas que se lleva a cabo en el país para seguir generando evidencia en ese sentido ante el avance de la variante Delta en el mundo.

Se trata de la primera partida de un contrato que contempla el envío de 5,4 millones de dosis en el transcurso de este año , tal como anticipó hace unos días en una conferencia de prensa la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

La novedad es que se trata de la primera vacuna de una sola dosis que cuenta la Argentina , dato no menor en medio de las dificultades que genera completar los esquemas debido a los retrasos de las entregas de este insumo tan vital en plena pandemia.

La vacuna de CanSino Biologics cuenta con la misma tecnología que la vacuna contra el ébola, que consiste en vectores virales (material genético), y los virus utilizados como vehículos están atenuados . En consecuencia, no pueden causar la enfermedad del COVID-19. Al recibir el inoculante, el vector viral producirá cientos de réplicas del antígeno para que, de esta forma, el sistema inmunológico genere una respuesta con anticuerpos neutralizantes después de 14 días.

A diferencia de las otras vacunas virales disponibles, la de CanSino utiliza una dosis de vector viral adenovirus humano tipo 5, mientras que la vacuna de AstraZeneca utiliza dos dosis de vector viral adenovirus de chimpance, la vacuna Sputnik V elaborada por el Instituto Gamaleya utiliza una dosis de adenovirus humano tipo 26 más otra dosis de adenovirus humano tipo 5, y la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) utiliza una dosis de adenovirus humano tipo 26.

¿Como funcionan las vacunas de vectores virales?

"Los vectores virales no pueden causar una infección por COVID-19 ni por el virus utilizado como vector de la vacuna" (Reuters)

Primero, el vector (no el virus que causa el COVID-19, sino otro virus que es inofensivo) ingresa a una célula dentro de nuestro organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el COVID-19 . Esta porción se conoce como proteína Spike y solo está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19.

Luego, la célula despliega la proteína Spike sobre su superficie, y nuestro sistema inmunitario reconoce que no pertenece al sistema. Esto desencadena una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que comienza a producir anticuerpos y activar otras células inmunitarias para combatir lo que considera una infección.

“ Los vectores virales no pueden causar una infección por COVID-19 ni por el virus utilizado como vector de la vacuna, y no afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma , ya que el material genético que aporta el vector viral para producir la proteína Spike no se integra al ADN de la persona”, explicaron a Infobae desde el Laboratorio y Fundación Cassará.

Los estudios para el desarrollo de la vacuna de origen chino se realizaron en México, Chile, Rusia y Pakistán. En la Argentina, a través del Beijing Institute of Biotechnology, CanSino probó su formulación con un ensayo doble ciego del que participó la Fundación Huésped , y en el que se concluyó que su eficacia es del 90,98% para casos graves y del 65,7% para casos asintomáticos.

Las 200 mil dosis arribadas hoy se trata de la primera partida de un contrato que contempla el envío de 5,4 millones de dosis en el transcurso de este año (Reuters)

La inoculación de CanSino facilitará el desarrollo de la campaña de vacunación ya que además de aplicarse con una sola dosis, otro punto importante a favor es que se almacena a una temperatura de heladera, de entre 2 y 8 grados, es decir que no requiere congelación, lo que facilita su logística y distribución .

El Ministerio de Salud había anunciado en junio que mediante la Resolución 2021-1671 autorizaba el uso de emergencia de esta formulación en el marco de la pandemia de COVID-19.

Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 42.801.930 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V (9.375.670 del componente uno y 2.493.160 del componente dos); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y 580.000 AstraZeneca-Covishield. Y ahora 200.000 de CanSino, que es la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Así las cosas, según los últimos datos disponibles en el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana se distribuyeron 38.572.954 de dosis de vacunas en todo el país, al tiempo que se aplicaron 33.825.576. De ese total, 25.840.629 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 7.984.947 cuentan con el esquema completo de vacunación.

SEGUIR LEYENDO