Las recomendaciones de Fernán Quirós para celebrar Navidad y Fin de Año y evitar la propagación del COVID-19

(Shutterstock)

A menos de un mes de las celebraciones de Navidad y Fin de Año, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aconsejó limitar “al máximo el número de personas” a la hora de las reuniones, sobre todo si se producen en lugares cerrados.

Consultado sobre los protocolos que se pondrán en práctica en la Ciudad para esas fechas, confirmó que las juntadas podrán hacerse en lugares abiertos de las casas (como patios, balcones, jardines, terrazas, etc) y hasta 10 personas.

Pero como es consciente de que muchos porteños no cuentan con esos espacios en sus departamentos pidió que los que tengan que reunirse en ambientes cerrados “dejen abiertas las puertas y las ventanas para que haya circulación de aire”.

Consideró que lo ideal es juntarse con la familia que pertenece a la misma burbuja sanitaria -es decir, con la que se está en contacto cotidiano- y que en el caso de hacerlo con gente que hace meses que no se ve, “tratar de permanecer la mayor cantidad de tiempo posible con el tapabocas y solo sacarlo al momento del comida y el brindis”.

Además, Quirós planteó que lo más convenientes es utilizar “dos o tres mesas chicas” en lugar de “mesas largas” para que no haya amontonamiento de gente. Y agregó: “Hay que hacer pequeños grupos, en distintas mesas, como si fueran burbujas”.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, se refirió a las celebraciones de Navidad y Fin de Año

“Hay que aprender a cómo retomar y hacer las cosas que queremos hacer de manera más cuidada y las fiestas son un ejemplo paradigmático de ello. Hay que disfrutar las fiestas con cuidado”, enfatizó el Ministro durante una conferencia de prensa al exhibir los números del coronavirus en la Ciudad.

Actualmente hay 158.281 casos totales, 135.782 pacientes recuperados y 5.592 fallecidos, con una tasa de letalidad del 3,5%. Explicó que el promedio diario de los últimos 7 días fue de aproximadamente 300 casos. “Del valor muy alto del 1 de septiembre al día hoy hubo subidas y bajadas pero los casos han descendido de manera paulatina y sistemática”, señaló el funcionario porteño.

Para Quirós es importante seguir cuidándonos para evitar el rebrote que se está produciendo en Europa. “La segunda ola de contagios no es inevitable. Es probable y muy probable si no somos capaces de acordar estas pautas de cuidado. Si hacemos el esfuerzo la segunda ola será pequeña e insignificante. Esperemos no tener que enfrentarla en 2021”, aseveró.

En ese sentido, remarcó que “la vacuna no va a evitar el rebrote” ya que eso depende de dos componentes esenciales: “La investigación e intensificación del rastreo y testeo que haga la Ciudad, donde ya demostramos que lo hacemos semana a semana; y el comportamiento ciudadano porque la vacuna va a ser para los grupos de riesgo y el virus va a seguir circulando.

Si se llegaran a aprobar las vacunas y arrancara el plan de vacunación entre enero y febrero, como pronosticó el presidente Alberto Fernández, Quirós dijo que en la Ciudad ya tienen todo organizado para empezar por los grupos de riesgo. “Nos llevará 8 semanas vacunar a los grupos vulnerables, que son los que se enferman y fallecen”, indicó.

Seguí leyendo:

El Gobierno autorizó el ingreso de extranjeros que sean familiares directos de ciudadanos argentinos

“Que los últimos momentos de tu vida no sean así”: un médico mostró son los últimos momentos de quien muere de Covid-19

COVID-19: la luz ultravioleta podría convertir a los espacios cerrados en seguros