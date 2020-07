“Con el protocolo, solo tuvimos un fallecido por COVID-19”: cómo es el tratamiento que aplica un hospital bonaerense

El uso de la Ivermectina también es utilizado en la medicina humana, en forma de comprimidos para el tratamiento de algunos procesos provocados por parásitos y en forma de crema para el tratamiento de la rosácea, entre otros (Shutterstock)

Desde la aparición de los primeros casos de coronavirus en diciembre de 2019, pasando por la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta superar ampliamente la barrera del millón de infectados, el nuevo SARS-CoV-2 puso en jaque al sistema sanitario global y tiene a los investigadores de las principales farmacéuticas corriendo una carrera contra el tiempo en busca de un tratamiento efectivo contra esta nueva enfermedad.

En este sentido, son cada vez más los protocolos de prueba que se están aplicando en tiempo real para combatir la enfermedad, uno de ellos: el uso de Ivermectina. A pesar de que suele utilizarse en la actividad veterinaria generalmente por vía inyectable y en menor medida por vía oral, para combatir las garrapatas, sarna y nematodiasis, en equinos, bovinos, caprinos, ovinos, suinos, caninos y felinos también es utilizado en la medicina humana, en forma de comprimidos para el tratamiento de algunos procesos provocados por parásitos y en forma de crema para el tratamiento de la rosácea, entre otros.

El medicamento antiparasitario, denominado ivermectin y disponible en todo el mundo, es capaz de matar al coronavirus en 48 horas (Shutterstock)

Y una de las instituciones que actualmente está aplicando un protocolo con esta droga es el Hospital Doctor A. Eurnekian de Ezeiza. “En Argentina este medicamento está autorizado desde 1995, por ende no es un fármaco experimental. Claro que acá esta autorizado a administrarlo por vía oral en humanos y no en forma inyectable”, explicó a Infobae el Dr. Héctor Carvallo, coordinador académico del Hospital Eurnekian, ex profesor de medicina de la UBA y actual profesor de medicina de la UAI y de la UM.

El protocolo

El 27 de mayo la institución comenzó a utilizar la Ivermectina para dos protocolos distintos: uno de prevención y otro de tratamiento. “En el caso de prevención, está destinado únicamente para personal médico, que son los que se encuentran en primera línea combatiendo el virus, y no podemos darnos el lujo de que se contagie toda la guardia, ya que es muy importante su función. En el caso de tratamiento, está destinado a pacientes cuyo hisopado dio positivo de COVID-19”, enfatizó Carvallo.

De este modo, un grupo de 110 profesionales de la salud se encuentra participando del protocolo de prevención, que combina la Ivermectina en dosis muy bajas con carragenina, un producto natural derivado de algas rojas que actúa como emulsionante y que se encuentra aprobado por la ANMAT. ”La investigación que estamos llevando a cabo en el hospital es muy interesante, ya que han pasado quince días y aún no se ha contagiado nadie. En cambio, en el grupo de aquellos que optaron por no seguir el protocolo, por el momento, tenemos a dos personas que dieron hisopado positivo”, explicó el coordinador médico.

En cuanto al método para los diagnosticados de COVID-19, el especialista explicó que el protocolo se denomina IDEA y corresponde al nombre de las drogas combinadas que se proveen al paciente de acuerdo a la gravedad del caso: Ivermectina, Dexametasona, enozaparina y aspirina. “Se va combinando el uso de las drogas de acuerdo a la severidad de cada caso. Por el momento, hay 123 pacientes a los que les aplicamos este protocolo. De ellos, 100 fueron ambulatorios y 23 requirieron internación. Del grupo más reducido, eran pacientes con comorbilidades, y un rango de edad promedio de 65 años”, describió Carvallo.

El uso de este fármaco se enmarca dentro de los seis tratamientos más prometedores para la enfermedad (Shutterstock)

En cuanto a los desenlaces tras la aplicación del protocolo, el profesional aseguró que la mayoría de los 23 pacientes internados fue dada de alta y hubo un solo fallecido: “Estos protocolos que ya se encuentran inscritos en la National library of Medicine son muy importantes, ya que todos los medicamentos están aprobados hace muchos años. La aplicación no es infalible pero es efectiva”.

Con respecto a la duración del tratamiento, Carvallo dijo que calculan que durará 30 días en promedio. En cuanto al costo de este tratamiento se estima que son 15 dólares por día: “Tenemos en claro que a una vida humana no se le puede poner un precio pero sí es cierto que es accesible y que permite que cualquier hospital o clínica lo aplique. Por el momento, estamos muy esperanzados con los resultados obtenidos”.

La Ivermectina es de hecho uno de los seis fármacos más prometedores para combatir el coronavirus COVID-19

Un trabajo dirigido por la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, evidenció en cultivos celulares que un medicamento antiparasitario, denominado Ivermectina, disponible en todo el mundo, es capaz de matar al coronavirus en 48 horas.

“Hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el virus a las 48 horas y que, además, a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa”, revelaron los investigadores, cuyo trabajo fue publicado en la revista Antiviral Research.

“El mundo está esperando una droga milagrosa que llegue y que salve todo. Apostar a un tratamiento milagroso es depender de milagros y no estamos en condiciones de esperar uno. Lo que hay que hacer es claro: debemos estudiar la fisiopatología del virus, es decir, investigar cómo ingresa, ataca, daña y mata, y luego bloquear esos cuatro puntos importantes”, concluyó Carvallo.

