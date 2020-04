“Esta carta no constituye un reclamo de por sí. Es una manera de que todos los sectores de salud, desde el Ministerio de Salud Nacional, los 24 provinciales, obras sociales, sindicatos, médicos y la sociedad toda, abra los ojos y atienda las necesidades que hoy vivimos en el sector y que se agravan en esta emergencia. Si el sector de salud se enferma, no va a poder atender a quienes se enferman. Nosotros y muchos colegas no estamos bien protegidos frente a esta pandemia. Por ejemplo, se compraron los trajes especiales para combatir al coronavirus, pero no se han distribuido”, expuso Berude.