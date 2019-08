Según informó la Anmat, "las unidades falsificadas poseen los precintos de seguridad de los estuches secundarios (cajas) violados; con cinta adhesiva transparente sobre estos o pegados con pegamento y no poseen etiquetas de trazabilidad". En tanto, "la tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción 'Flip off' en relieve, mientras que la unidad original no tiene inscripciones".