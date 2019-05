"El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable". La actriz Dolores Fonzi publicó un hilo en Twitter en el que contó cómo había atravesado el proceso desde que se encontró un bulto en una mama hasta que finalmente los médicos la dieron por curada. En el medio, sus dificultades para aceptar el diagnóstico, el miedo, encontrarse cara a cara con el estigma del cáncer y el apoyo incondicional de sus seres queridos como pieza clave para afrontar lo que la vida le había puesto en el camino.