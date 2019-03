"Hay que tener mucho cuidado hoy con muchos que anuncian tratamientos de célula madre para eliminar la celulitis o hasta para curar enfermedades cardíacas. Incluso fue noticia el científico chino que manipuló genéticamente células madres de bebés para dos chicas chinas, para que no expresaran el gen CCR5 y no tengan posibilidad de contagiarse VIH a futuro. Es un riesgo a largo plazo utilizar experimentos que alteran el ADN de las personas, porque no se sabe que va a ocurrir y qué consecuencias en su organismo va a generar", dijo a Infobae el doctor Omar Sued, infectólogo especialista en HIV de la Fundación Huésped, que también está presente en la conferencia de Seattle.