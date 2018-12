González Montaner: La inversión en la lucha contra el SIDA no ha aumentado en la mayoría de los países del mundo, ni en las naciones poderosas y menos en las economías vulnerables. Me considero un campeón en el control de la enfermedad del VIH/sida y he sido homenajeado alrededor del mundo, pero hoy debo decir que estoy muy desilusionado porque desde el punto de vista científico hemos logrado nuestro objetivo: creamos la guía, el mapa para controlar la epidemia, pero sepan que no hemos conquistado nada. En la epidemia de VIH/sida se ha vuelto al origen y "comió" a los extremos etarios: ni los jóvenes homosexuales y/o heterosexuales menores de 30 años, ni los adultos de más de 50 años usan preservativo.