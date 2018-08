Desde la organización AHF, una organización no gubernamental que se dedica a concientizar y dar apoyo a personas con VIH, advirtieron que la falta acceso a los testeos es el principal obstáculo para lograr la primera meta. "Los testeos aún no están facilitados masivamente en la Argentina. Deberían ofrecerse en encuentros masivos y se debería alentar a que los médicos los recomienden más cuando las personas los consultan", afirmó Miguel Pedrola, director científico de AHF para América Latina y el Caribe. El obstáculo de la falta de testeos hace que aún no se haya llegado a que el 90% de las personas con el VIH sepa sobre su situación. A su vez, al no saber el diagnóstico, no se recibe el tratamiento, que consiste en fármacos que controlan el avance de la infección.