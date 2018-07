Los resultados de un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences demostraron que algunas personas pueden ser biológicamente mayores; es decir que envejecen más rápido que otras, a pesar de tener la misma edad cronológica. Otras, sin embargo, demostraron ser más jóvenes que lo que su edad cronológica indicaba y envejecer más lentamente de lo que deberían hacerlo.