Chacra y Campo

El trigo proyecta rindes superiores al promedio de las últimas cinco campañas pese a las heladas

En paralelo, la siembra de maíz alcanza el 29,9% del área proyectada y la de girasol llega al 36,1%

El trigo del ciclo agrícola 2026/27 continúa su transición hacia el llenado de granos bajo condición hídrica adecuada/óptima en el 91 % del área, según señala el relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)
El trigo del ciclo agrícola 2026/27 continúa su transición hacia el llenado de granos bajo condición hídrica adecuada/óptima en el 91 % del área, según señala el relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)
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Las primeras estimaciones de rendimiento de trigo muestran perspectivas alentadoras para la campaña, con rindes que superarían los promedios zonales de las últimas cinco campañas, pese a que en la mayoría de las regiones se ubicarían por debajo de los registrados el año pasado.

Según el relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 84% del cereal ya transita desde la etapa de encañazón en adelante y avanza hacia el llenado de granos. Actualmente, el 91% del área presenta una disponibilidad hídrica adecuada u óptima, mientras que el 64% de los cultivos se encuentra en condición buena o excelente. No obstante, continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por las heladas registradas semanas atrás.

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En cuanto al maíz con destino a grano comercial para la campaña 2026/27, la siembra cubre el 29,9% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 7,7 puntos porcentuales. El avance presenta un adelanto de cinco puntos porcentuales respecto de la campaña anterior. Las tareas continúan principalmente en el centro y este del área agrícola, mientras que comienzan a ganar ritmo en sectores del oeste, especialmente en Córdoba y el oeste bonaerense. En las zonas con mayores avances de los planteos tempranos, los lotes implantados evolucionan con una disponibilidad hídrica mayormente adecuada a óptima y presentan una emergencia homogénea.

Siembra de maíz de la campaña agrícola 2026/27: avance a octubre de 2026
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que la siembra de maíz con destino a grano comercial para la campaña 2026/27 cubre el 29,9% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas (BCBA)

Sin embargo, se registran algunas dificultades en el centro-este de Entre Ríos, donde los nacimientos son desparejos debido a las siembras realizadas sobre perfiles secos y a las lluvias posteriores de alta intensidad. En esa región, aproximadamente un tercio de los lotes presenta una condición regular. Por su parte, en el centro-norte de Santa Fe, los cuadros más adelantados ya transitan los primeros estadios vegetativos, entre V2 y V4. La evolución de los cultivos estará condicionada por las características de cada ambiente y la disponibilidad de humedad durante las próximas etapas de desarrollo.

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Por otro lado, la siembra de girasol registra un avance de 3,2 puntos porcentuales en los últimos siete días y alcanza el 36,1% de las 3,1 millones de hectáreas previstas para la campaña. Tras las lluvias de la última semana, se espera que las labores cobren impulso en el centro y sur del área agrícola una vez que las condiciones de los suelos permitan el ingreso de la maquinaria. Los lotes implantados se encuentran mayormente entre emergencia y expansión foliar, aunque el 3,6% del área, concentrada exclusivamente en el NEA, ya transita la etapa de botón floral.

El estado general del girasol se mantiene favorable: el 98,4% del área presenta una condición normal a excelente, acompañado por una oferta hídrica adecuada u óptima en el 92% de los casos. No obstante, se reportan focos de orugas en Chaco y en el centro-norte de Santa Fe, además de la presencia de aves en esta última región, que están provocando pérdidas de plantas. Estos factores requieren seguimiento para evaluar su impacto sobre el desarrollo y el potencial productivo de los lotes afectados.

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