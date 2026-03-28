Hantavirus: crece la preocupación y se refuerza la investigación científica

El aumento de casos y la alta letalidad vuelven a poner en foco al hantavirus, mientras nuevas líneas de investigación buscan mejorar diagnóstico y tratamiento

Con cifras que obligan a mirar de cerca la evolución de la enfermedad, el hantavirus volvió a instalarse como un tema central en la agenda sanitaria argentina.

En este contexto, la investigación científica adquiere un rol decisivo. Uno de los principales focos está puesto en entender cómo el virus logra ingresar a las células y replicarse, un paso clave para pensar estrategias que permitan bloquear ese proceso.

Los trabajos más recientes avanzan sobre ese camino, con el objetivo de desarrollar herramientas concretas. Entre ellas, se destaca la posibilidad de generar anticuerpos a partir del suero de personas que atravesaron la enfermedad, con potencial aplicación no solo en hantavirus sino también en otros virus presentes en la región.

La investigadora argentina María Eugenia Dieterle regresó al país para lograr avanzar en estas nuevas herramientas de diagnóstico y terapias contra este virus.

Este tipo de abordaje abre una perspectiva más amplia: no se trata solo de responder a un brote puntual, sino de construir plataformas que permitan actuar frente a distintos patógenos.

Uno de los principales focos está puesto en entender cómo el virus logra ingresar a las células y replicarse

Avances y desafíos en el laboratorio

El estudio de estos virus presenta una dificultad adicional: su manipulación requiere condiciones estrictas de bioseguridad.

Para sortear ese obstáculo, se desarrollaron modelos experimentales que permiten analizar sus mecanismos sin trabajar con el virus completo.

A partir de estas estrategias, se logró profundizar en aspectos clave del proceso infeccioso, como las estructuras que utiliza el virus para ingresar a las células o los mecanismos que emplea para producir sus propias proteínas.

Sin embargo, cada respuesta abre nuevas preguntas. La diversidad de variantes y su capacidad de adaptación plantean desafíos adicionales, especialmente en la búsqueda de tratamientos que mantengan eficacia frente a posibles mutaciones.

Investigación local frente a enfermedades emergentes

El fortalecimiento de estas líneas de trabajo en el país aparece como un factor estratégico. En un escenario donde los brotes pueden reaparecer y expandirse, contar con conocimiento científico propio permite acortar tiempos de respuesta y adaptar soluciones a las particularidades locales.

El hantavirus, con su impacto creciente y su complejidad, vuelve a mostrar que la investigación no es un complemento, sino una herramienta central.

Frente a enfermedades que no dan margen de error, anticiparse sigue siendo la mejor estrategia posible.

Fuente: Revista Chacra