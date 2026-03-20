Chacra y Campo

Pecán argentino: un cultivo que crece, se tecnifica y amplía su presencia en el mundo

Con demanda internacional sostenida y nuevas áreas productivas, la nuez pecán se consolida como una economía regional en expansión dentro del mapa agroalimentario argentino

Guardar
Con demanda internacional sostenida y
Con demanda internacional sostenida y nuevas áreas productivas, la nuez pecán se consolida como una economía regional en expansión dentro del mapa agroalimentario argentino. (inta)

La nuez pecán atraviesa en la Argentina una etapa de crecimiento sostenido que ya no pasa desapercibida. Impulsado por la demanda internacional y acompañado por un proceso de profesionalización cada vez más visible, el cultivo empezó a afirmarse como una economía regional con proyección de largo plazo.

Se trata de un fruto seco de alto valor económico, muy apreciado en la alimentación humana por sus propiedades nutracéuticas. En números, ese avance también se hace evidente: alrededor de 12.000 hectáreas implantadas y una producción cercana a 3.000 toneladas.

De ese volumen, el 65 % encuentra destino en el exterior, con envíos a Estados Unidos, Europa, Brasil, Rusia, Medio Oriente y el Sudeste asiático.

El mapa productivo también se transformó con el tiempo. Si bien las primeras áreas se concentraron en Entre Ríos y Buenos Aires, en los últimos años el cultivo comenzó a desplegarse hacia nuevas regiones.

Alrededor de 12.000 hectáreas implantadas
Alrededor de 12.000 hectáreas implantadas y una producción cercana a 3.000 toneladas. Foto: Midagri

Hoy, el pecán ya forma parte del paisaje productivo en provincias como Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco. Esa expansión no es casual: refleja la capacidad de adaptación del cultivo a distintas condiciones agroecológicas.

Tecnología y nuevos ambientes productivos

El avance del pecán también encuentra explicación en su buen desempeño en ambientes cálidos y secos. La experiencia internacional aporta una referencia clara: en Estados Unidos —centro de origen de esta especie— el cultivo se desplazó desde zonas más húmedas hacia regiones como Arizona, California y Nuevo México, donde predominan condiciones más secas.

Ese comportamiento encuentra puntos de contacto con realidades productivas del norte argentino, como Catamarca y algunas áreas de Tucumán. En estos ambientes, el cultivo muestra alto potencial productivo, menor presión de plagas y la posibilidad de gestionar el agua a través de riego, un factor clave para sostener rendimientos.

A estas condiciones se suma otro elemento estratégico: la cercanía con los puertos del Pacífico, que abre una vía logística más directa hacia mercados del Sudeste Asiático, uno de los destinos con mayor dinamismo en la demanda.

Una economía regional en consolidación

Desde la Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPECÁN) sostienen que el cultivo dejó atrás su etapa incipiente y avanza hacia una consolidación como economía regional. Ese proceso se apoya en una mayor adopción tecnológica y en una agenda que prioriza la calidad, el agregado de valor y la apertura de nuevos mercados.

En esa línea, uno de los hitos recientes fue la primera exportación de nuez pecán argentina a China. Actualmente, el país exporta tanto fruta con cáscara como nuez pelada, con destinos que abarcan América, Europa, África, Asia y Medio Oriente.

A nivel global, México y Estados Unidos continúan liderando el comercio internacional de pecán, con el 56 % y el 32 % de las exportaciones, respectivamente. Sin embargo, en ese escenario comienzan a ganar espacio los países del hemisferio sur, entre ellos Sudáfrica, Australia, Brasil, Uruguay y Argentina.

Hacia adelante, el desafío del sector no solo pasa por sostener el crecimiento, sino por fortalecer aspectos clave como la infraestructura de secado, clasificación, almacenamiento y logística.

A esto se suma la necesidad de mejorar la coordinación institucional y la disponibilidad de información sectorial, condiciones necesarias para consolidar un desarrollo que, por ahora, sigue abriendo nuevas oportunidades.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaintapecan

Últimas Noticias

Riego: cuando el agua se vuelve una herramienta de planificación

En un escenario climático cada vez más variable, el riego se consolida como estrategia productiva. Especialistas destacan su rol para estabilizar rendimientos y ordenar decisiones

Riego: cuando el agua se

Caída récord en el consumo de carne vacuna

La actividad frigorífica volvió a ubicarse entre las más bajas en décadas. ¿Qué incidencia tiene la oferta de hacienda y qué volumen se destina a las exportaciones?

Caída récord en el consumo

Ya tiene dueño el primer lote de maíz de la campaña agrícola 2025/26

Una empresa oriunda de Arroyito fue la compradora en el marco del tradicional remate de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en un evento que combinó inicio de comercialización con un reclamo al Gobierno: la eliminación de las retenciones a las exportaciones

Ya tiene dueño el primer

Perros entrenados para frenar al HLB: una barrera sanitaria con olfato en el NOA

El INTA impulsa en el norte argentino perros entrenados para detectar material cítrico ilegal y reforzar la prevención del HLB, la enfermedad más destructiva de la citricultura

Perros entrenados para frenar al

El agro podría crecer 90% en diez años si se eliminan las retenciones

¿Puede el sector agropecuario convertirse en el motor del desarrollo argentino si se eliminan los límites que hoy frenan su crecimiento?

El agro podría crecer 90%
DEPORTES
Alejandro Domínguez aseguró que Argentina

Alejandro Domínguez aseguró que Argentina es “bicampeona” de la Finalíssima tras la cancelación del partido ante España: “No se presentaron”

“Tengo un pequeño secreto”: el enorme gesto de Novak Djokovic con una de las jóvenes figuras del tenis

Con Messi como estandarte, presentaron la camiseta alternativa de la Selección para ir a buscar la cuarta estrella

Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

TELESHOW
Cuál fue el rating de

Cuál fue el rating de la final de MasterChef Celebrity que consagró a Ian Lucas

“Dijo que quería estar conmigo”: el lamento del sodero cordobés que protagonizó el video viral con Sofi Martínez

La reacción en vivo de Ian Lucas: así se enteró que ganó MasterChef Celebrity

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

INFOBAE AMÉRICA

Putin manda al psicólogo a

Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos

Panamá insiste en que no debe estar en lista tributaria de la Unión Europea

Las impactantes fotos de un misil iraní dentro de una vivienda en la ciudad israelí de Rehovot

EN VIVO | Estados Unidos comenzó a ejecutar su plan para liberar el Estrecho de Ormuz con o sin ayuda de sus aliados

Irán intensifica sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait