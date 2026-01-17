Chacra y Campo

Brucelosis: cuando la enfermedad cruza la barrera entre animales y personas

Puede transmitirse por alimentos contaminados o por el contacto directo con animales infectados. La prevención y el control sanitario siguen siendo las principales herramientas para evitar su propagación

Guardar
Puede transmitirse por alimentos contaminados
Puede transmitirse por alimentos contaminados o por el contacto directo con animales infectados. La prevención y el control sanitario siguen siendo las principales herramientas para evitar su propagación (INTA)

En el trabajo cotidiano con animales —en el campo, en los establecimientos productivos o incluso en el consumo de ciertos alimentos— existe un riesgo sanitario que muchas veces pasa inadvertido.

La brucelosis es una de esas enfermedades silenciosas: una infección bacteriana que afecta a múltiples especies animales y que también puede alcanzar a las personas si no se toman las medidas adecuadas.

Se trata de una zoonosis que puede presentarse de forma aguda o avanzar hacia cuadros crónicos cuando no se diagnostica y trata a tiempo. Su impacto no se limita a la producción pecuaria: involucra a la salud pública y exige una combinación de hábitos seguros, controles sanitarios y cumplimiento de normativas específicas.

La brucelosis puede afectar a
La brucelosis puede afectar a ganado vacuno, ovinos, caprinos (Pexels)

Una enfermedad que afecta a muchas especies

La brucelosis no distingue ámbitos ni especies. Afecta a animales de producción como bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, a animales domésticos como los perros, a fauna silvestre e incluso a mamíferos marinos. Esta amplitud explica por qué su control requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo.

En las personas, la enfermedad puede adquirirse por distintas vías. Las más frecuentes están asociadas al consumo de leche sin pasteurizar o de productos elaborados con leche cruda —como algunos quesos—, así como al contacto directo con secreciones de animales infectados, especialmente durante abortos provocados por la enfermedad. En contextos específicos, como los laboratorios, también puede transmitirse por la inhalación de aerosoles.

Prevención: hábitos que reducen riesgos

La prevención es la herramienta más efectiva para disminuir la circulación de la brucelosis. En el ámbito del consumo, la recomendación es clara: elegir únicamente productos lácteos elaborados con leche pasteurizada y verificar que cuenten con el rótulo de identificación correspondiente al momento de la compra.

En las zonas rurales y productivas, las medidas preventivas adquieren un peso aún mayor. Las personas que trabajan con ganado deben utilizar elementos de protección personal adecuados —guantes, gafas y botas de goma— y realizar controles serológicos periódicos en los animales, al menos dos veces al año, para asegurar su estado sanitario.

Control sanitario en los establecimientos

Para avanzar en el control y la erradicación de la enfermedad en bovinos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria implementó la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES). Esta herramienta permite identificar animales infectados, sanear los establecimientos afectados y reducir el riesgo de propagación, conforme a lo establecido en la Resolución 67/2019 y su modificatoria 77/2021.

Además, se destaca la importancia de extremar los cuidados en el manejo de animales infectados y de los fetos producto de abortos asociados a la enfermedad, así como de desinfectar correctamente las áreas que puedan haber estado contaminadas.

Vacunación y estrategias complementarias

En las regiones donde la brucelosis es endémica, la vacunación constituye una estrategia sanitaria central. En el caso de los bovinos, es obligatoria la inoculación de terneras de entre 3 y 8 meses de edad con cepa 19 durante las campañas de vacunación antiaftosa y antibrucélica, con el objetivo de disminuir la infección y su diseminación.

A su vez, la Resolución SENASA 936/2025 amplía las opciones disponibles al habilitar la vacunación estratégica con cepas DELTAPGM y RB51. Esta alternativa está destinada a vacas adultas de dos años o más que hayan sido vacunadas en su etapa de terneras y puede aplicarse en establecimientos que cuenten con un estatus sanitario definido, en el marco del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina.

La brucelosis es una zoonosis prevenible. Su control depende de la adopción sostenida de medidas sanitarias, la detección temprana y el cumplimiento de las normativas vigentes, con el objetivo de proteger la salud de las personas y preservar la sanidad animal.

Fuente: Senasa

Temas Relacionados

RevistaChacraGanaderiasenasabrucelosis

Últimas Noticias

Récord lechero: la producción, en 2025, fue la más alta de la década

El volumen obtenido por los tambos argentinos superó en un 9,7% al de 2024

Récord lechero: la producción, en

Desafíos de la industrial del etanol

Estados Unidos es líder absoluto en producción y consumo, mientras Argentina -aún con altos indicadores de eficiencia productiva- tiene un potencial de crecimiento subaprovechado

Desafíos de la industrial del

Pronostican una campaña agrícola 2025/2026 con un “excelente potencial productivo”

Tras la “Niña” débil con la que transcurre la primera parte del verano ¿cómo continuará el tiempo durante el otoño?

Pronostican una campaña agrícola 2025/2026

Récord histórico del trigo argentino

La producción del cereal se constituyó en el el máximo histórico nacional, con un rinde promedio que supera en 50,4 % al de las últimas cinco campañas

Récord histórico del trigo argentino

Lechería: cómo anticiparse al estrés térmico en vacas con tecnologías de precisión

Sensores presentes en tambos ayudan a detectar señales tempranas de estrés por calor y a tomar decisiones a tiempo para cuidar a los animales y sostener la producción

Lechería: cómo anticiparse al estrés
DEPORTES
Pese al gol del Cuti

Pese al gol del Cuti Romero, Tottenham perdió en el final ante West Ham y agudizó su mal momento en la Premier League

Faustino Oro tuvo una gran actuación en Países Bajos y rescató un empate valioso ante el mejor jugador del certamen

Crece la tensión en Real Madrid: el video que expuso el dolor de Vinicius Jr. en medio de los silbidos de reprobación

La estrella de Fórmula 1 que puso a la venta su exclusiva Ferrari

Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis

TELESHOW
La foto romántica que eligió

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

Murió la cantante Marikena Monti, pionera del café concert

Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

INFOBAE AMÉRICA

En qué lugar de la

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial

“El régimen caerá, así ocurre con las dictaduras a lo largo de la historia”, afirma Jafar Panahi sobre el futuro de Irán