Creció 9% la exportación de caballos con mayor valor agregado

Argentina es líder mundial en cría y exportación de caballos de polo debido a una genética selecta y décadas de selección (Infobae)

Entre enero y noviembre de 2025 la Argentina exportó 2.905 equinos en pie, lo que representa un crecimiento del 4% respecto de igual período de 2024, alcanzando un valor total de 20,7 millones de dólares FOB (+ 9% interanual).

El informe, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), agrega que el país tiene presencia en 38 destinos internacionales.

En este período, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos concentraron más del 57% del valor exportado, reflejando la fuerte demanda internacional por caballos argentinos vinculados al polo, las carreras y la equitación, actividades donde el país se destaca por su genética, manejo y tradición deportiva.

Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos concentraron más del 57% del valor exportado, reflejando la fuerte demanda internacional por caballos argentinos vinculados a la equitación (REUTERS/Ivan Alvarado)

Precisamente, Argentina es líder mundial en cría y exportación de caballos de polo debido a una genética selecta y décadas de selección.

Durante marzo, agosto, septiembre, y noviembre se registraron incrementos significativos en el valor FOB, explicados por operaciones puntuales de animales de alto valor individual.

Desde la SAGyP detallaron que la exportación de equinos en pie no responde a la lógica de un commodity, ya que su precio depende de características individuales como la genética, antecedentes deportivos, nivel de entrenamiento, de competencia y destino productivo.