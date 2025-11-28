Chacra y Campo

Genética en escena: una campaña perfecta para medir el potencial del trigo nacional

El ciclo 2025/26 reúne clima favorable, siembra récord y una red nacional de ensayos que permitirá observar a fondo el desempeño de las variedades desarrolladas por el INTA

Guardar
El ciclo 2025/26 reúne clima
El ciclo 2025/26 reúne clima favorable, siembra récord y una red nacional de ensayos que permitirá observar a fondo el desempeño de las variedades desarrolladas por el INTA

Hay años en los que el cultivo parece alinearse con el clima, y 2025/26 promete ser uno de ellos. ¿Qué ocurre cuando la humedad acompaña desde el otoño y las temperaturas sostienen el llenado de granos?

Se abre una oportunidad singular para analizar cómo responde la genética nacional en cada región y bajo condiciones muy distintas.

“La recarga hídrica y la ausencia de factores adversos explican el récord de siembra”, señaló Guillermo Donaire, del INTA Marcos Juárez. También destacó que “las temperaturas del llenado vienen siendo favorables”.

El instituto ofrece un abanico
El instituto ofrece un abanico que incluye variedades de ciclos largo, intermedio y corto; líneas panaderas de grupo uno; y un material Clearfield resistente a imidazolinonas (inta)

Una trayectoria que sostiene resultados

El entusiasmo de este ciclo no se entiende sin mirar la historia. Desde 1959, el INTA impulsa un programa de mejoramiento que abastece a zonas con climas y desafíos variados. ¿Cómo sostener seis décadas de trabajo continuo?

Con investigación, adaptación permanente y una red técnica que conecta estaciones experimentales en todo el país. Dionisio Gómez, coordinador de la red nacional de ensayos del INASE, recordó que el programa “es un referente en la generación de genética adaptada”.

Hoy, el instituto ofrece un abanico que incluye variedades de ciclos largo, intermedio y corto; líneas panaderas de grupo uno; y un material Clearfield resistente a imidazolinonas. Esa diversidad busca ofrecer estabilidad en ambientes contrastantes.

El rol del manejo en el rendimiento

Una pregunta atraviesa siempre al cultivo: ¿hasta dónde puede llegar la genética cuando el manejo acompaña? Aunque el clima no puede modificarse, decisiones como la nutrición, el riego o los tratamientos sanitarios sí impactan. Gómez explicó que el INTA generó información clave con curvas de respuesta a nutrientes y ensayos bajo riego en Manfredi y Marcos Juárez.

Gracias a ello, se han alcanzado 7.000 u 8.000 kilos por hectárea en condiciones controladas, mientras los promedios provinciales rondan los 3.000. “La genética actual puede triplicar ese valor con buena disponibilidad de agua y nutrientes”, afirmó.

La red que conecta ambientes diversos

¿Cómo evaluar decenas de materiales en escenarios tan distintos? A través de la red nacional de ensayos, que todos los años prueba entre 60 y 70 variedades en 25 a 30 localidades, con cuatro fechas de siembra por sitio. El INTA participa en cerca del 60 % de esas evaluaciones.

¿Y qué ocurre en zonas extrapampeanas, donde la información escasea? Gómez subrayó que el organismo aporta datos únicos en Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, esenciales para comprender el comportamiento varietal fuera de Buenos Aires.

Mirada hacia adelante

Con un clima que acompaña, un récord de siembra y más de seis décadas de mejoramiento acumulado, la campaña 2025/26 ofrece un escenario excepcional para observar el potencial del trigo argentino.

La articulación con productores, redes técnicas y entidades como CREA y Aapresid refuerza la generación de datos que permitirán afinar el manejo y aprovechar al máximo la genética disponible.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaIntaTrigo

Últimas Noticias

Centeno en San Luis: una estrategia simple que frena la erosión en suelos frágiles

Un estudio mostró que el centeno como cultivo de servicio reduce drásticamente la erosión en zonas semiáridas y mejora la cobertura del suelo

Centeno en San Luis: una

Cuando el Delta vuelve a armar su propio bosque

En las islas del Paraná avanza un trabajo silencioso: sumar plantas nativas dentro de predios forestales y ganaderos para recuperar el monte blanco y sus beneficios productivos

Cuando el Delta vuelve a

Una nectarina argentina lista para cruzar océanos: así es Pionero INTA

Desarrollada en San Pedro, esta nueva nectarina conserva su calidad por más de 47 días en frío y habilita rutas marítimas hacia mercados distantes

Una nectarina argentina lista para

¿Cómo anticipar un brote silencioso en el trigo? Herramientas que leen el clima y predicen riesgos

Un sistema de pronóstico desarrollado por el INTA permite anticipar la fusariosis y la presencia de micotoxinas, combinando clima, modelos y datos en tiempo real para mejorar decisiones

¿Cómo anticipar un brote silencioso

Crece la exportación de carne vacuna

Desde una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años, según un informe de CICCRA

Crece la exportación de carne
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate se desmarcaron de la decisión de la AFA de otorgarle un título a Rosario Central

Los hinchas del Nápoli recordaron a Maradona a cinco años de su muerte y Conte le dedicó el triunfo

El crudo relato de un subcampeón con Argentina en 2014 sobre el dolor que vivió tras el retiro: “Estaba en un pozo”

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
El sorpresivo anuncio de Miranda!

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

La China Suárez fue contundente sobre su vínculo con Wanda Nara: “Nunca fui amiga de ella”

Cris Morena habló a corazón abierto de la muerte de su nieta Mila: “El dolor no se puede explicar”

INFOBAE AMÉRICA

Evo Morales y dirigentes cocaleros

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La pobreza en Latinoamérica alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros

El día en que la Biblioteca Nacional recuperó la voz de Liliana Bodoc

Israel entregó otros 15 cuerpos palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego

La Justicia de Francia confirmó la condena contra Sarkozy por beneficiarse de financiación ilegal en su campaña de 2012