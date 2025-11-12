Chacra y Campo

La Cadena Agroindustrial Argentina rechaza la propuesta de salvaguardia agrícola de la UE

Al mismo tiempo, ratifica su apoyo a la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea

Guardar
La Cadena Agroindustrial Argentina rechazó
La Cadena Agroindustrial Argentina rechazó la propuesta de salvaguarda agrícola de la Unión Europea (Foto: Shutterstock)

La Cadena Agroindustrial Argentina rechazó la propuesta de salvaguarda agrícola de la Unión Europea (UE), al tiempo que reiteró su apoyo a la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y el bloque europeo, “el cual traerá aparejado múltiples beneficios sistémicos y específico para ambas partes, tanto en materia de comercio, cooperación como inversiones”, según señala un comunicado difundido por las entidades que integran la entidad agroindustrial.

“Este Acuerdo de Asociación siempre ha sido estratégico, pero adquiere una magnitud especial teniendo en cuenta el actual contexto geopolítico global altamente desafiante”, agrega el documento.

No obstante ello, expresaron su “claro rechazo al proyecto de Reglamento elaborado por la Comisión Europea para implementar salvaguardias bilaterales en materia de productos agrícolas”, al considerar que el mismo “busca limitar arbitrariamente nuestras exportaciones de forma inconsistente con las reglas del Acuerdo de Asociación y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), generando imprevisibilidad e incertidumbre en el intercambio de esta clase de productos, es decir, exactamente lo opuesto a lo promovido en el Acuerdo próximo a firmarse con la UE”, puntualiza el comunicado.

La Cadena Agroindustrial Argentina reiteró
La Cadena Agroindustrial Argentina reiteró su apoyo a la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (Infobae)

El documento puntualiza que las salvaguardias son medidas comerciales “excepcionales” que, “de ninguna manera deberían aplicarse” a productos donde la liberalización se ve limitada a un volumen o contingente arancelario, máxime si se tiene en cuenta que los mismos, no superan el 2% del mercado europeo.

“No hay forma de causar daño alguno a la industria europea con exportaciones Mercosur que solo representen una participación de mercado del nivel antes mencionado”, destacan.

Los integrantes de la Cadena Agroindustrial Argentina coincidieron en que una iniciativa de esta naturaleza “menoscaba el objetivo central del Acuerdo: aumentar y diversificar el comercio entre las Partes sobre la base de un marco regulatorio previsible y transparente”.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaUnión EuropeaMercosurSalvaguardias AgrícolasCadena Agroindustrial

Últimas Noticias

La campaña 2025/26 del garbanzo finalizó con una producción histórica

En Santiago del Estero, el cultivo obtuvo un rinde promedio de 15,6 quintales por hectárea

La campaña 2025/26 del garbanzo

El Instituto Nacional de la Yerba Mate ya no podrá intervenir sobre el precio pagado a los productores

El Gobierno Nacional derogó esa facultad del INYM a través de un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial

El Instituto Nacional de la

El secreto del picudo algodonero: cómo cambia su forma según el clima

Un estudio revela que el insecto más temido del algodón modifica su cuerpo según la estación y la región

El secreto del picudo algodonero:

La ganadería vacuna argentina desembolsará US$ 20.322 millones en 2025

Será para producir poco más de 3 millones de toneladas de carne bovina, según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario

La ganadería vacuna argentina desembolsará

“Urgente e innegociable”: las obras del Plan Maestro del Salado deberían estar terminadas en 2030

Así lo señaló CARBAP en un comunicado, en el que destacó que tanto autoridades nacionales, como provinciales y comunales “cargan con una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar”

“Urgente e innegociable”: las obras
DEPORTES
Lewis Hamilton reveló su rutina

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay suma elementos a denuncia

Uruguay suma elementos a denuncia contra astillero español tras comprobar que entregó un acta falsa

“¿Cuánto dinero necesitas para ser feliz?” La respuesta la tiene un experto financiero y autor del libro ‘La psicología del dinero’

La tumba del santo libanés más famoso se prepara para recibir a un papa por primera vez

Zelensky repudió el ataque combinado de Rusia contra Ucrania y aseguró que sanciones efectivas ”pueden cambiar esta situación"

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el sur del Líbano