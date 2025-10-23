Chacra y Campo

Maní récord en Argentina

En lo que va de 2025, las exportaciones del complejo manisero superaron los registros de los últimos siete años, al tiempo que en el ciclo 2024/25 se logró una producción histórica

Las exportaciones del complejo del
Las exportaciones del complejo del maní en los primeros ocho meses del 2025, se incrementaron 34% en volumen y 16% en valor, respecto del mismo período del 2024 (Freepik)

Las exportaciones del complejo del maní alcanzaron las 539 mil toneladas, por un monto de 774 millones de dólares en los primeros ocho meses del 2025, representando un aumento promedio del 34% en volumen y del 16% en valor, respecto del mismo período del 2024.

La información, proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), en base a datos del INDEC, detalla que los productos que mayor crecimiento tuvieron fueron: el aceite de maní (71% en volumen y 55% en el valor exportado); seguido por el maní (33% en volumen y 14% en valor) y luego las preparaciones (19% en volumen y 8% en valor).

Argentina es el exportador N°1 de maní del mundo y el mayor productor de América Latina. Se trata de un producto regional que compite en el mundo por su calidad, su valor nutricional y es exportado a más de 50 destinos del mundo, siendo los principales mercados: Países Bajos (como ingreso a Europa), China, Reino Unido, Chile y Polonia.

La producción nacional de maní
La producción nacional de maní en la campaña 2024/2025 alcanzó el récord de 1,8 millones de toneladas con una superficie sembrada superior a las 533.000 has. (INTA)

Desde la SAGyP, destacaron el crecimiento de China, con un incremento del 512% en volumen y del 330% en valor, representando 58 millones de dólares. Asimismo, subrayaron el caso de Bélgica, con un aumento del 484% en volumen y del 392% en valor, con montos superiores a los 15 millones de dólares. El tercer caso es el de Nueva Zelanda con aumentos del 207% y 166% en volumen y valor respectivamente, con un monto cercano a los 8 millones de dólares.

Otro dato significativo, mencionado por la cartera agropecuaria nacional, es que en 2025 se exportaron productos de la cadena del maní a Serbia, Vietnam, Egipto, Dinamarca, Ucrania y Eslovenia, sin haberse registrado operaciones en el 2024 y en algunos casos desde hace varios años atrás.

En cuanto a la producción nacional de maní en la campaña 2024/2025 también representó un récord con 1,8 millones de toneladas y una superficie sembrada superior a las 533.000 has.

En enero de este año se eliminaron las retenciones que quedaban en esta cadena regional que conforma un cluster productivo, y se redujeron los aranceles de importación para maquinarias e insumos.

