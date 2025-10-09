Chacra y Campo

Descubren las claves que permiten a la alfalfa resistir suelos salinos

Investigadores identificaron mecanismos metabólicos tempranos que fortalecen la resiliencia de este forrajero esencial para la ganadería

Por Ariana Citcioglu Beati

Guardar
Investigadores identificaron mecanismos metabólicos tempranos
Investigadores identificaron mecanismos metabólicos tempranos que fortalecen la resiliencia de este forrajero esencial para la ganadería (inta)

La alfalfa no solo es la base de la dieta del ganado por su alto valor nutritivo, también mejora los suelos gracias a su capacidad de fijar nitrógeno.

Es un cultivo clave para la ganadería y para las exportaciones argentinas. Sin embargo, su productividad enfrenta un desafío creciente: la salinidad de los suelos, que se intensifica con el cambio climático y la degradación de tierras agrícolas.

Para entender cómo esta leguminosa enfrenta esas condiciones hostiles, un equipo del INTA-Conicet en Córdoba, en colaboración con el Instituto Max Planck de Alemania, analizó los mecanismos metabólicos que se activan en las primeras horas de exposición al estrés salino.

analizó los mecanismos metabólicos que
analizó los mecanismos metabólicos que se activan en las primeras horas de exposición al estrés salino. (Shutterstock España)

El papel de una proteína clave

El estudio se enfocó en la SnRK1, una proteína reguladora del metabolismo que, ante los primeros signos de salinidad, se activa en forma de ondas. Esta reacción temprana resulta determinante.

Esta activación ondulante permite a la planta reorganizar su metabolismo para enfrentar el cambio ambiental”, explicó Marianela Rodríguez, especialista del INTA y líder del equipo de investigación.

Una “crisis energética” en la planta

Los investigadores también detectaron un desbalance en el sistema que controla los azúcares: la relación entre la sacarosa —fuente de energía y señal de crecimiento— y su regulador metabólico, la trealosa-6-fosfato (Tre6P), se ve alterada.

Esta desregulación refleja un colapso en la señalización energética que podría compararse, en términos funcionales, a una situación ‘diabética’ en el tejido vegetal”, detalló Rodríguez.

Comprender estas respuestas iniciales es clave. “Identificar estos mecanismos en las primeras horas del estrés es fundamental, porque es ese momento el que define si la planta logra adaptarse o no”, subrayó la investigadora.

Implicancias para el agro

El hallazgo trasciende el ámbito académico y puede impactar directamente en la producción agropecuaria. La salinización afecta millones de hectáreas en el mundo, incluidas extensas zonas agrícolas de Argentina, y compromete la estabilidad de los sistemas forrajeros que sostienen a la ganadería pastoril.

Conocer las respuestas metabólicas tempranas permite no solo mejorar el manejo agronómico, sino también diseñar futuras estrategias de mejoramiento genético o bioestimulantes específicos que potencien la resiliencia sin depender exclusivamente de eventos transgénicos”, explicó Rodríguez.

Hacia una agricultura más adaptada

Para la investigadora, el avance representa un paso hacia prácticas más inteligentes y sostenibles: “El valor de este trabajo radica en comprender cómo las plantas responden desde adentro. Nos da herramientas para pensar una agricultura más precisa, adaptada al ambiente”.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

revistachacraagriculturaintaalfalfa

Últimas Noticias

Piedras en el camino de la exportación de carne vacuna

Los mercados externos piden animales pesados y existen incentivos para sumar kilos en la hacienda para faena, pero los costos financieros crean un escenario sumamente adverso para los ciclos de producción más largos

Piedras en el camino de

Sirex obesus: la nueva amenaza que acecha a los pinares del Cono Sur

Detectada en Brasil, la avispa Sirex obesus amenaza pinares del Cono Sur. INTA y Senasa refuerzan vigilancia y piden reportes tempranos para impedir su ingreso

Sirex obesus: la nueva amenaza

Estos precios de la soja tienen un límite

Hasta que las cuentas de los exportadores se balanceen, se seguiría pagando un valor a mitad de camino entre un precio sin retenciones y otro con los DEX vigentes. La duración de este escenario depende de la relación oferta/demanda y de la percepción de riesgo

Estos precios de la soja

Del kéfir al gallinero: la apuesta natural que fortalece a los pollos y promete una avicultura más eficiente

Un estudio probó agregar kéfir y probióticos al agua de los pollos de engorde y logró mejoras en hígado, intestino e inmunidad

Del kéfir al gallinero: la

Brasil va a necesitar mucho trigo, y Argentina aumentará su participación en este mercado

Se espera que las importaciones superen los 7 millones de toneladas, un nivel no visto desde 2013. La demanda interna viene creciendo y la producción local no ayuda. Los bajos precios de nuestro cereal lo hacen muy competitivo

Brasil va a necesitar mucho
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos cachorros de aguará guazú

Dos cachorros de aguará guazú fueron hallados sin su mamá: cómo es su rehabilitación para regresar a la vida salvaje

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

A cuánto va a llegar el dólar a fin de año según los principales analistas privados

Fin de semana con calor, lluvias y viento: el Servicio Meteorológico anticipa un cambio de clima en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Qué factores tiene a favor

Qué factores tiene a favor y en contra Donald Trump para ser reconocido con el premio Nobel de la Paz

De ritual sagrado a símbolo de moda: la sorprendente historia del maquillaje

Fiscalía uruguaya pide 16 años de prisión para el ex senador Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual de menores

Por qué el súbito acercamiento entre Lula da Silva y Donald Trump inquieta tanto al oficialismo como a la oposición en Brasil

La última novela de László Krasznahorkai, Premio Nobel 2025: Borges, un templo japonés y un desafío a la paciencia

TELESHOW
Pedro Alfonso anunció a su

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka y Nico Vázquez conmovieron al recordar la muerte de sus seres queridos: “La vida te da señales”

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título