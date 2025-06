El tambo atraviesa una leve recuperación, pero la producción sigue estancada

El sector lechero muestra “una tenue mejora en sus márgenes gracias a una baja histórica en el valor de los granos a nivel internacional”, pero sigue “sin resolver problemas estructurales”, detalló el vicepresidente de FAA, José Luis Volando (Revista Chacra)

El sector lechero muestra “una tenue mejora en sus márgenes gracias a una baja histórica en el valor de los granos a nivel internacional”, pero sigue “sin resolver problemas estructurales” que impiden su desarrollo. Así lo expresó en Chacra Agro Continental José Luis Volando, tambero y vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), al analizar el momento que atraviesan los productores.

Volando explicó que, si bien los costos de los alimentos bajaron a niveles internacionales históricos, eso apenas permite equilibrar las cuentas. “El maíz y la soja están baratos, eso ayuda. Pero mientras tanto, todo sigue subiendo y nosotros cobramos lo mismo desde hace casi un año”, señaló.

El dirigente también remarcó que no hay un crecimiento real del sector lechero: “Hace 15 años que no aumenta la producción láctea en Argentina. La cantidad de vacas en ordeñe sigue siendo la misma. Si se cae un productor chico, lo absorbe uno grande, pero no hay crecimiento”. La producción nacional de leche permanece estancada desde hace más de una década y, en la práctica, lo que se observa es “una concentración del negocio: cuando desaparece un pequeño productor, otro más grande toma su lugar, sin que eso implique un crecimiento real en el volumen total ni en el número de animales en ordeñe”.

En este contexto, el vicepresidente de FAA asegura que los tamberos intentan resguardarse de la incertidumbre a través de reservas forrajeras y algunas inversiones puntuales, como la incorporación de vaquillonas, aunque los plazos productivos y la falta de certezas limitan las decisiones. En cuanto a estrategias de previsión, Volando contó que muchos tamberos están aprovechando las mejores condiciones climáticas para hacer reservas: “No guardás plata, lo que guardás es alimento. Hacés silo de maíz o sorgo, que bien conservado puede durar hasta tres años”.

Retenciones: tiempo de descuento

A nivel institucional, Volando señaló que desde la FAA continúan las gestiones para que el gobierno prorrogue la reducción de retenciones vigente hasta el 30 de junio. Si bien “hay diálogo con funcionarios técnicos, las decisiones finales muchas veces se revierten por definiciones políticas”, explicó.

Además, planteó la necesidad urgente de reglas claras para el sector: “En el campo invertimos todos los años el equivalente a Vaca Muerta. Y no pedimos locuras. Hace poco se rechazó en el Congreso un proyecto para eliminar retenciones en cinco años, con tiempo para que el gobierno se acomode. Eso también desalienta”.

En cuanto a la reciente prórroga en la baja en los derechos de exportación del trigo del 12% al 9,5%, aseguró que “Genera previsibilidad. Y con la buena humedad que hay, se espera una cosecha importante”. El dirigente federado concluyó: “el productor necesita saber a qué atenerse para animarse a invertir”.