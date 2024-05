Chicago redobló la apuesta y los fondos pegan la vuelta

Copiando a Chicago, en la plaza local subieron trigo, soja y maíz (Revista Chacra)

Después de una semana con mejoras importantes para los granos, el inicio de una nueva ronda de cinco sesiones de negociación era una taba en el aire, caracterizadas por una serie de asuntos ligados con el clima en regiones del planeta que suelen definir los precios de estos commodities agrícolas.

La rueda en Chicago arrancó en rojo. Nadie se sorprendió, estaba dentro de los cálculos la irrupción de una toma de ganancias después del rédito cosechado la semana previa entre aquellos que compraron a precios de saldo y se encontraron con una suba importante.

Pero promediando la rueda la tendencia se revirtió abruptamente de la mano de las noticias que llegaban a oídos de inversores y operadores. Se fueron acumulando así razones para forzar la marcha y potenciar la apuesta positiva.

Las noticias que llegaban desde Sudamérica le dieron nuevo impulso a la soja (Revista Chacra)

El primer dato, confirmado tras la rueda por el USDA, tiene que ver con la situación en el Corn Belt estadounidense. El cinturón sojero-maicero de la Unión comenzó la temporada de siembra de gruesa con bolsones de seca importantes. Desde entonces no ha dejado de llover y lentamente la implantación de soja y maíz acabó pasando de un escenario de avance demoledor a otro donde las demoras se acumulan.

El USDA indicó que se ha sembrado el 25% de la intención en soja, 3 puntos por debajo de lo que esperaba el mercado y 4 puntos por encima del promedio 5 años. Y en cuanto a maíz se ha completado el 36% de la intención, también 3 puntos debajo de lo que calculaba el inversor y en línea con el promedio 5 años.

A esto se sumaron las noticias que llegan desde Sudamérica. El mercado mira con desconfianza los números del maíz argentino, el inversor sospecha que los daños de la chicharrita son mayores que los considerados por las Bolsas de nuestro país. Paralelamente se habla de heladas que habrían dejado fuera de juego lotes inmaduros de soja de segunda.

Como broche a este escenario, en el primer mundo creen que la comercialización de granos estará seriamente complicada esta semana en la Argentina, a raíz de la sucesión de huelgas que se han anunciado desde las entrañas del sindicalismo local.

La situación de Brasil es conocida. Rio Grande do Sul en medio de una calamidad difícil de describir, con dolorosas pérdidas humanas y unos 7 millones de toneladas de soja en el campo a merced de la inundación. Entre 2 y 3 millones de toneladas ya estarían definitivamente perdidas, al igual que el maíz temprano que restaba cosechar. La safrinha de maíz, en tanto, enfrenta en la región central un escenario de calor y seca, justo cuando buena parte de ella está polinizando.

El trigo se mantiene dentro de un rally de precios impensado poco tiempo antes (Revista Chacra)

¿Y el trigo? En principio se mantiene el riesgo de daños en Rusia –líder del mercado global- como consecuencia de dos meses de pertinaz déficit hídrico. Los pronósticos marcan la llegada de lluvias esta semana, pero dentro de un contexto en que se han producido severas heladas en la zona triguera central del país, en tanto está amenazada la región núcleo, que genera algo más del 30% del trigo ruso. Esto dentro de un paquete que incluye al trigo francés –el otro gran oferente de cereal barato-, que muestra una inédita pérdida de condición por los excesos de humedad.

Todo este relato resultaría incompleto si no dijésemos que la suba no podría haber alcanzado la magnitud que vemos sin el concurso de los fondos. Estos administradores de dinero ajeno habían puesto todas las fichas y un poco más a la baja en el precio de los granos. Su salida apresurada no hace más de que empujar las cotizaciones hacia arriba.

En el balance, la tendencia alcista entre nosotros fue menos intensa que en Chicago, pero de todos modos sirvió para empezar de dar vuelta los márgenes alarmantes que mostraban trigo, soja y maíz a comienzos del mes pasado.

De nuevo, cada día es una historia distinta en los mercados. Todo puede cambiar de repente. Pero esto que hemos visto en los últimos días parece tener fundamentos sólidos.