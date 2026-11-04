77 mujeres asesinadas y 110 niños sin madre: la crisis de feminicidios que registra República Dominicana este 2026

El conteo de la Fundación Vida Sin Violencia alcanzó 77 mujeres asesinadas y a 110 niños que ahora viven sin su madre./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al menos 110 menores de edad han quedado sin su madre por feminicidios registrado en República Dominicana en lo que va de 2026, según informó la Fundación Vida Sin Violencia. La entidad contabilizó 77 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hasta noviembre, una cifra que ya supera el total de casos registrado durante todo 2025.

Los datos fueron publicados por Diario Libre, que señaló que el registro de la fundación aumentó tras dos hechos ocurridos en menos de 48 horas en las provincias de Santiago Rodríguez y Azua. El reporte también advierte que el hogar continúa como el principal escenario de los feminicidios íntimos en el país.

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El caso más reciente ocurrió el lunes en Alto de Amacey, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, donde murió de un disparo Albenis de Jesús Hernández. Los residentes atribuyeron el hecho a su expareja, Ariel Báez Rodríguez, conocido como Jhochy.

De acuerdo con los relatos recogidos por el diario dominicano, Báez Rodríguez había regresado recientemente de Estados Unidos, donde habría permanecido seis años. El hombre llegó en taxi a la vivienda de Hernández y, tras hablar con ella, presuntamente le disparó.

Los delitos contra las mujeres genera impacto en la salud emocional de los niños que deben aprender a vivir sin el centro de apoyo, cariño y seguridad materna. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después, Báez Rodríguez fue encontrado muerto. La pareja tenía tres hijos, quienes quedaron sin ambos progenitores.

El otro caso ocurrió durante la madrugada del domingo en Las Yayas de Viajama, provincia Azua. Según las informaciones preliminares, un hombre mató a tiros a su expareja y después se quitó la vida.

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Agentes de la Policía Nacional, integrantes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), representantes del Ministerio Público y médicos legistas acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres.

La Fundación Vida Sin Violencia identificó además a cuatro presuntos agresores pertenecientes a la Policía Nacional y a otros cuatro miembros de las Fuerzas Armadas. El informe incluyó siete agresores menores de edad y cuatro casos en los que las víctimas contaban con una orden de alejamiento.

El hogar familiar se mantiene como el escenario principal de los crímenes de pareja en el país caribeño. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia Santo Domingo concentra 24 de los casos consignados por la organización. Le siguen el Distrito Nacional, con siete, e Higüey, con seis.

Los registros de 2026 ya superaron el total oficial de 2025

Las cifras muestran un aumento frente a 2025. La Procuraduría General de la República informó el 3 de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que iba de 2026. Ese número ya rebasaba los 59 feminicidios registrados durante todo 2025.

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El conteo más reciente de la Fundación Vida Sin Violencia, con 77 víctimas, representa 18 casos más que el registro oficial anual del año pasado, una diferencia de 30.5%. Las cifras corresponden a fuentes y fechas de corte distintas, aunque ambas reflejan un aumento de los asesinatos de mujeres en contextos de pareja o expareja.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, indicó en septiembre que cerca de una cuarta parte de los agresores se suicida después de cometer el crimen. También informó que el Ministerio Público recibió 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025.

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El nuevo Código Penal dominicano castiga el feminicidio como delito autónomo con penas de hasta 40 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo Código Penal prevé hasta 40 años de prisión

Desde el 3 de agosto de 2026, el Código Penal de República Dominicana, establecido por la Ley 74-25, tipifica el feminicidio como delito autónomo. La norma sanciona con 30 a 40 años de prisión mayor y multas de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público a quien cause la muerte de una mujer por razones de género.

El feminicidio agravado se castiga con 40 años de prisión mayor y una multa de 1,000 salarios mínimos. La pena aplica, entre otros supuestos, cuando la víctima es menor de edad, está embarazada, tiene una discapacidad, existe una orden de protección incumplida o el crimen ocurre frente a niños, niñas o adolescentes.

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La legislación también incorpora el feminicidio conexo, cuando una mujer muere dentro de un escenario de violencia feminicida sin ser el objetivo principal del agresor. Para esos casos, establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público.