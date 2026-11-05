Honduras evalúa ampliar la Alerta Roja por sequía a otros 91 municipios ante efectos de El Niño

Las autoridades de Copeco advirtieron que otros 91 municipios hondureños podrían pasar a Alerta Roja debido al agravamiento de las condiciones de sequía. (Foto: Oscar Ortiz)

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La posibilidad de que otros 91 municipios de Honduras sean elevados a Alerta Roja por sequía mantiene en vigilancia a las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), ante el agravamiento de las condiciones climáticas y el impacto del fenómeno de El Niño en el territorio nacional.

La institución informó este miércoles que las nuevas localidades bajo evaluación permanecen actualmente en Alerta Amarilla, pero podrían pasar al nivel máximo de prevención si los análisis técnicos confirman un deterioro de las condiciones relacionadas con la falta de lluvias y la disponibilidad de agua.

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El escenario se suma a la emergencia que ya afecta a 103 municipios hondureños, donde las autoridades desarrollan acciones de atención integral y asistencia humanitaria para las comunidades que enfrentan las consecuencias de la sequía.

Copeco advirtió que las perspectivas climáticas no son alentadoras y que el comportamiento del fenómeno de El Niño podría prolongar las dificultades durante los próximos meses.

Al menos 103 municipios del país ya reciben atención integral y asistencia humanitaria por las consecuencias de la falta de lluvias. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

“El escenario frente a las secuelas que deja la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, no es alentador; el impacto se evidenció en al menos 103 municipios que son atendidos de forma integral con ayuda humanitaria, pero se estudia a 91 municipios más que actualmente están en Alerta Amarilla y podrían pasar a Alerta Roja”, señalaron las autoridades.

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Durante la Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía, las autoridades anunciaron que realizarán evaluaciones en los municipios que actualmente permanecen bajo Alerta Amarilla y Verde.

El objetivo es determinar si las condiciones climáticas y los riesgos para las comunidades justifican modificar los niveles de prevención y ampliar la cantidad de localidades bajo Alerta Roja.

La revisión toma en cuenta las proyecciones de temperatura, la disponibilidad de agua y las posibles consecuencias para las actividades agrícolas y ganaderas, sectores especialmente vulnerables ante los períodos prolongados sin precipitaciones.

La Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía analiza las condiciones climáticas para determinar si es necesario modificar los niveles de alerta en distintas localidades. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

Uno de los principales factores de preocupación es que las temperaturas podrían mantenerse al menos dos grados Celsius por encima de los valores normales, situación que incrementaría la evaporación y aceleraría el deterioro de las fuentes de agua.

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Este comportamiento podría reducir todavía más las reservas disponibles para el consumo humano, el abastecimiento de animales y las actividades productivas, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades que ya enfrentan dificultades por la escasez del recurso hídrico.

Las proyecciones de las autoridades establecen que los efectos del fenómeno de El Niño podrían prolongarse hasta junio de 2027, por lo que consideran necesario anticipar medidas para reducir las consecuencias de la sequía.

Entre las acciones prioritarias figura garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas y continuar con la construcción de infraestructura para almacenar agua.

Los municipios que actualmente permanecen en Alerta Amarilla están bajo evaluación ante el riesgo de que la sequía se intensifique durante los próximos meses. (Foto: Orlando SIERRA / AFP)

En ese sentido, Copeco destacó la importancia de desarrollar reservorios que permitan disponer de este recurso para el consumo de las familias, así como para las actividades agrícolas y ganaderas.

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La construcción de estas estructuras forma parte de las medidas de prevención ante la posibilidad de que las condiciones secas continúen durante buena parte del próximo año.

En la Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía también participaron representantes de la comunidad internacional, quienes valoraron las acciones de respuesta desarrolladas hasta el momento para atender a las poblaciones más vulnerables.

No obstante, consideraron necesario mantener los esfuerzos institucionales y fortalecer la asistencia en las comunidades que enfrentan mayores riesgos por las condiciones climáticas.

Por ahora, los 91 municipios permanecen bajo evaluación y su eventual incorporación a la Alerta Roja dependerá de los resultados de los análisis técnicos.