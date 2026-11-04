República Dominicana

Crece el interés turístico de Reino Unido por República Dominicana

Carol Ann van der Walt atribuyó el aumento de viajeros a las playas y la hospitalidad del país caribeño, durante una entrevista difundida por el Ministerio de Turismo dominicano en Londres

El ministerio de Turismo destaca el auge del turismo de experiencias en Punta Cana (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)
El ministerio de Turismo destaca el auge del turismo de experiencias en Punta Cana (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)
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La embajadora del Reino Unido en República Dominicana, Carol Ann van der Walt, afirmó que crece el interés de los turistas británicos por viajar a República Dominicana y destacó que la XII Semana Dominicana en Londres ofrece un espacio para ampliar los lazos institucionales, comerciales y empresariales entre ambos países.

La actividad se desarrolla entre el 1 y el 5 de noviembre y coincide con la feria World Travel Market (WTM) London 2026, prevista del 3 al 5 de noviembre en el centro de exposiciones ExCeL London. La coincidencia permite reunir en la capital británica a funcionarios, empresarios y representantes de la industria turística internacional.

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Van der Walt participó en la agenda de la Semana Dominicana y sostuvo, en una entrevista con Moisés González para el programa Despertar Nacional, que el encuentro puede impulsar una mayor presencia de instituciones y compañías de ambos países en iniciativas conjuntas.

Creo que la Semana Dominicana es una semana maravillosa para fortalecer los lazos ya existentes entre las dos naciones”, manifestó la diplomática, de acuerdo con un anuncio difundido por el Ministerio de Turismo dominicano.

Aumento de visitantes británicos

Samaná, festival en República Dominicana
Carol Ann van der Walt habló sobre los motivos detrás del aumento de visitantes y el potencial de los lazos bilaterales durante la XII Semana Dominicana en Londres, celebrada junto a la WTM 2026 (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

La representante diplomática del Reino Unido vinculó el interés del mercado británico con la oferta de sol y playa y con la recepción que encuentran los visitantes en el país caribeño.

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Sé que los turistas británicos vienen cada año en más números a la República Dominicana”, dijo Van der Walt, quien mencionó las playas y la hospitalidad de los dominicanos entre los factores que influyen en la elección del destino.

La funcionaria también subrayó el crecimiento de la asistencia a la Semana Dominicana, que reúne a autoridades, diplomáticos, ejecutivos y representantes de entidades vinculadas al comercio, la inversión y el turismo.

La embajadora británica que celebra el boom de turistas en el Caribe: playas, hospitalidad y una semana en Londres que estrecha lazos con República Dominicana (Foto archivo, cortesía MIREX)
La embajadora británica que celebra el boom de turistas en el Caribe: playas, hospitalidad y una semana en Londres que estrecha lazos con República Dominicana (Foto archivo, cortesía MIREX)

La XII edición es organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), con la colaboración de las embajadas de República Dominicana y Reino Unido. La agenda busca facilitar contactos entre compañías, promover oportunidades de inversión y reforzar los intercambios económicos bilaterales.

La delegación dominicana en la WTM London 2026

El ministro de Turismo, David Collado, liderará la representación de República Dominicana en la WTM London 2026, acompañado por integrantes del sector turístico y empresarial.

La participación dominicana apunta a consolidar la presencia del país en el mercado europeo, ampliar la agenda de negocios con operadores internacionales y establecer vínculos con empresas de distintos segmentos de la industria.

La WTM London reúne a destinos turísticos, aerolíneas, cadenas hoteleras, operadores, agencias de viaje y prestadores de servicios, por lo que representa una plataforma para presentar la oferta de cada país ante actores vinculados con la comercialización de viajes.

La feria se celebrará en ExCeL London, recinto de exposiciones ubicado en el este de la capital británica, donde la delegación dominicana tendrá una agenda centrada en contactos con representantes de mercados emisores europeos y empresas de la cadena de valor turística.

República Dominicana dice presente en la World Travel Market - WTM London.

Inversiones y comercio bilateral en el encuentro empresarial

La Semana Dominicana incluyó el lunes 2 de noviembre un encuentro empresarial auspiciado por el Banco Popular Dominicano, entidad financiera dominicana, encabezado por su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua.

Durante la jornada se trataron asuntos relacionados con inversión, crecimiento económico y mecanismos para fortalecer los intercambios comerciales entre República Dominicana y Reino Unido, según informó el Ministerio de Turismo dominicano.

El programa cuenta además con la presencia de representantes del Banco de Reservas, grupos empresariales y sectores productivos. Entre los asistentes figuran integrantes del Grupo Rainieri, el empresario Manuel Estrella y el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Vladimir Camilo Pimentel Florenzán.

La programación continuará hasta el 5 de noviembre, en paralelo con las actividades de la WTM London 2026 y con encuentros dirigidos a promover vínculos comerciales, inversión y cooperación turística entre ambos países.

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