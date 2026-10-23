Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras un tiroteo que dejó cinco heridos cerca de Hebrón

Miembros de Magen David Adom asisten a los heridos (REUTERS/Ammar Awad)

Guardar

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó este viernes el cierre total e indefinido de Cisjordania y el cerco inmediato de la ciudad de Hebrón, después de que dos palestinos armados perpetraran un tiroteo en el cruce de Yehuda que dejó cinco israelíes heridos, dos de ellos en estado crítico, a solo cuatro días de las elecciones generales.

El servicio de emergencias Magen David Adom atendió en el lugar a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos con lesiones leves. Todos fueron trasladados a hospitales de Jerusalén. Uno de los heridos de mayor gravedad es un hombre de unos 20 años con impactos de bala en las extremidades inferiores. Se encontraba inconsciente.

PUBLICIDAD

“Llegamos a una escena difícil mientras los disparos aún tenían lugar en la zona”, relató Tzuriel Edri, integrante del equipo de respuesta.

El servicio de emergencias Magen David Adom atendió en el lugar a cinco heridos (REUTERS/Ammar Awad)

Netanyahu reunió a la cúpula de seguridad y activó el bloqueo del territorio

La decisión se produjo tras una evaluación de seguridad que el mandatario encabezó junto al ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el director del Shin Bet, el asesor de Seguridad Nacional y el comandante del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Al término de la reunión, Netanyahu emitió la orden de bloqueo.

“He instruido a las FDI y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria”, sostuvo el primer ministro en un comunicado difundido en sus canales oficiales, en referencia a los nombres bíblicos con los que Israel denomina al territorio ocupado. El alcance exacto del bloqueo y su duración no fueron precisados.

PUBLICIDAD

Poco después, el Ejército informó que soldados y agentes de la Policía de Fronteras habían iniciado operaciones ofensivas en Hebrón —que quedó acordonada— y en otras zonas de Cisjordania. “Actualmente, las fuerzas operan en las viviendas de los terroristas y de otros sospechosos”, indicó un comunicado castrense.

“Perseguiremos a los terroristas de Hamas y a quienes los envían: en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse”, agregó Netanyahu.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, permanece junto a un vehículo tras hablar con los medios de comunicación, mientras fuerzas israelíes montan guardia cerca del lugar de un tiroteo en Hebrón (REUTERS/Ammar Awad)

Los atacantes portaban un arsenal para una operación de mayor escala

El tiroteo se produjo durante la mañana de este viernes en el cruce de Yehuda, también conocido como puesto de control de Farsh al-Hawa, en el sur de Cisjordania. Los dos atacantes, identificados como residentes de Hebrón de 27 años y miembros de una misma familia, llegaron armados con un fusil M16 y una pistola.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, señaló que los soldados que abatieron a los agresores evitaron un atentado de mayores proporciones. “Este fue un ataque grave. La rápida acción de las tropas evitó un ataque aún más serio y un mayor daño a civiles y fuerzas de seguridad”, afirmó en declaraciones recogidas por The Times of Israel.

En el vehículo de los atacantes se halló una gran cantidad de munición destinada a perpetrar un ataque a mayor escala, según informó el Ejército. El subcomandante del Batallón Ari del Comando del Frente Interior y un comandante de compañía que acudieron al lugar fueron quienes neutralizaron a los agresores.

PUBLICIDAD

Un periodista de AFP que presenció el enfrentamiento describió a dos hombres palestinos vestidos de civil que intercambiaban disparos con las fuerzas israelíes en el puesto de control. Los cuerpos de los atacantes quedaron tendidos junto a una gasolinera mientras los soldados patrullaban en todas direcciones.

Fuerzas israelíes trabajan cerca del lugar de un tiroteo en Hebrón (REUTERS/Ammar Awad)

Ben Gvir exigió desmantelar la Autoridad Palestina

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí en ascenso en las encuestas, utilizó el ataque para reclamar la disolución de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). “La Autoridad Palestina debe ser desmantelada y desmilitarizada, y su infraestructura terrorista eliminada por completo”, declaró. No existe, sin embargo, evidencia alguna de que la ANP estuviese vinculada con el tiroteo.

PUBLICIDAD

Ben Gvir también sostuvo que el ataque demuestra la necesidad de restringir la libertad de movimiento de los palestinos en el territorio ocupado. “Las vidas de los residentes de Judea y Samaria, de los colonos, de los soldados, de los policías, de nuestros combatientes, son un millón de veces más importantes que la libertad de movimiento”, afirmó.

El ataque sacude la campaña electoral a cuatro días de los comicios

El tiroteo irrumpió en la recta final de una campaña electoral en la que los israelíes decidirán el próximo martes si otorgan a Netanyahu un nuevo mandato. Tras conocerse la noticia, el partido Likud canceló todos los actos políticos previstos para la mañana.

PUBLICIDAD

Gadi Eisenkot, ex jefe del Ejército y principal rival de Netanyahu en los comicios, elogió la respuesta de las tropas. “Como todos los israelíes, rezo por la completa y pronta recuperación de los heridos”, expresó.

El incidente ocurre en medio de una escalada de tensiones en Cisjordania, que incluye ataques de colonos israelíes extremistas contra cosechadores palestinos de aceitunas en las semanas previas a la jornada electoral.