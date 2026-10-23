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El Kremlin confirmó que Rusia y Ucrania negociarán en Abu Dabi bajo la mediación de Estados Unidos

Las conversaciones tripartitas están previstas para la primera quincena de noviembre, aunque la cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo hacia un acuerdo definitivo

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Alexei Nikolsky/Pool via REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Alexei Nikolsky/Pool via REUTERS)
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Rusia y Ucrania retomarán negociaciones directas con la mediación de Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, durante la primera quincena de noviembre. Así lo confirmó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien declaró a la prensa: “Estas conversaciones (...) están programadas para la primera quincena de noviembre en Abu Dabi”.

El anuncio llega después de que Moscú expresara su voluntad de retomar las conversaciones de paz, paralizadas desde febrero de 2025, luego de una reunión entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, celebrada el miércoles en San Petersburgo. Un día antes, Witkoff se había reunido en Oslo con el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky, el presidente finlandés Alexander Stubb y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, en un encuentro que calificó de “productivo”. La gira forma parte de una ofensiva diplomática impulsada por la Casa Blanca para destrabar el conflicto.

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Ambas partes mostraron disposición al diálogo, aunque con matices. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, situó la nueva ronda “en torno al 10 de noviembre”, mientras que Ucrania pidió que las conversaciones se reanuden “lo antes posible”. Zelensky, por su parte, ya había manifestado su respaldo a la iniciativa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Presidencia de Ucrania/Zuma Press/Europa Press)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Presidencia de Ucrania/Zuma Press/Europa Press)

Sin embargo, Putin advirtió el jueves por la noche que el objetivo de estas negociaciones debe ser “un acuerdo definitivo” y no “una especie de breve pausa en los combates”, en referencia a lo que reclaman Kiev y sus aliados. Además, insistió en que las regiones que Rusia se anexionó en 2022 —Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporiyia— no son territorio ucraniano: “Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia”, afirmó a la televisión pública. Cabe recordar que la Asamblea General de la ONU declaró inválidos los referendos de anexión con 143 votos a favor. Tras más de cuatro años y medio de guerra, el ejército ruso no controla por completo ninguna de esas regiones.

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El mandatario ruso también sostuvo que rusos y ucranianos “son un mismo pueblo”, una tesis que Kiev rechaza de plano, y añadió: “Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan”. Al mismo tiempo, aseguró que “se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial”.

El principal escollo sigue siendo la cuestión territorial. Moscú exige además que Ucrania reduzca drásticamente sus fuerzas armadas y renuncie a ingresar en la OTAN. Kiev, por su parte, propone detener los combates en las líneas actuales, fórmula que Zelensky resumió en diciembre de 2025 como “quedarnos donde estamos”. Washington ha sugerido zonas desmilitarizadas o económicas libres en el área disputada, aunque Kiev no las acepta si implican ceder su control.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)

La nueva ronda en Abu Dabi no será la primera. El formato tripartito se estrenó el 23 y 24 de enero de 2026 en la misma ciudad, con una segunda ronda el 4 y 5 de febrero y una tercera en Ginebra el 17 y 18 de ese mes. En septiembre, Witkoff y Jared Kushner se reunieron con Putin en Moscú y con Zelensky en Kiev, sin que de esas visitas surgiera un acuerdo.

Mientras la diplomacia intenta avanzar, el terreno sigue en llamas: ambos bandos continúan con sus ofensivas militares en un conflicto que se arrastra desde febrero de 2022.

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