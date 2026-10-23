Así fue la persecución de los terroristas que atacaron en Cisjordania y fueron abatidos por militares israelíes

La persecución a los atacantes de Cisjordania

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Un video grabado por la cámara del casco de Moshe Botavia, responsable de seguridad del Consejo Local de Kiryat Arba-Hebrón, documentó la persecución y el abatimiento de los dos atacantes que perpetraron el tiroteo en el cruce de Yehuda, en el sur de Cisjordania, este viernes.

Las imágenes muestran la secuencia completa desde la perspectiva de quienes intervinieron para neutralizar a los agresores.

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Junto a Botavia intervinieron el oficial de defensa territorial de la División de Judea y Samaria, soldados y comandantes del Batallón Ari del Comando del Frente Interior y efectivos del Batallón 101 de Paracaidistas. Fueron el subcomandante del Batallón Ari y un comandante de compañía quienes lograron neutralizar a los dos agresores, según informó el Ejército israelí.

El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, consideró que la acción rápida de las tropas impidió un atentado de mayores proporciones. “Este fue un ataque grave. La rápida acción de las tropas evitó un ataque aún más serio y un mayor daño a civiles y fuerzas de seguridad”, afirmó.

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Las imágenes grabadas por el responsable de seguridad de Kiryat Arba-Hebrón registraron la secuencia completa del operativo

Los atacantes llevaban un fusil M16, una pistola y munición para un ataque mayor

Los dos atacantes, identificados como residentes de Hebrón de 27 años y miembros de una misma familia, llegaron al cruce de Yehuda —también conocido como puesto de control de Farsh al-Hawa— armados con un fusil M16 y una pistola. En el vehículo en el que se trasladaban, las fuerzas de seguridad hallaron una gran cantidad de munición destinada a perpetrar un ataque a mayor escala.

Un periodista de AFP que presenció el enfrentamiento describió a dos hombres palestinos vestidos de civil que intercambiaban disparos con las fuerzas israelíes en el puesto de control.

Los cuerpos de los atacantes quedaron tendidos junto a una gasolinera mientras los soldados patrullaban en todas direcciones.

El tiroteo dejó cinco heridos, dos de ellos en estado crítico

El servicio de emergencias Magen David Adom atendió en el lugar a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos con lesiones leves. Todos fueron trasladados a hospitales de Jerusalén. Uno de los heridos de mayor gravedad es un hombre de unos 20 años con impactos de bala en las extremidades inferiores, que se encontraba inconsciente al momento de ser evacuado.

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“Llegamos a una escena difícil mientras los disparos aún tenían lugar en la zona”, relató Tzuriel Edri, integrante del equipo de respuesta.

El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, consideró que la acción rápida de las tropas impidió un atentado de mayores proporciones

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania y el cerco de Hebrón

Tras una evaluación de seguridad encabezada junto al ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el director del Shin Bet, el asesor de Seguridad Nacional y el comandante del Comando Central de las FDI, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó el bloqueo total e indefinido de Cisjordania y el cerco inmediato de Hebrón.

“He instruido a las FDI y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria”, sostuvo el mandatario en un comunicado difundido en sus canales oficiales. El alcance exacto del bloqueo y su duración no fueron precisados.

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Poco después, el Ejército informó que soldados y agentes de la Policía de Fronteras habían iniciado operaciones ofensivas en Hebrón y en otras zonas de Cisjordania. “Actualmente, las fuerzas operan en las viviendas de los terroristas y de otros sospechosos”, indicó un comunicado castrense.

“Perseguiremos a los terroristas de Hamas y a quienes los envían: en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse”, agregó Netanyahu.

La persecución a los atacantes de Cisjordania

El ataque se produjo a cuatro días de las elecciones generales en Israel

El tiroteo irrumpió en la recta final de la campaña electoral, a solo cuatro días de los comicios en los que los israelíes decidirán si otorgan a Netanyahu un nuevo mandato. Tras conocerse el ataque, el partido Likud canceló todos los actos políticos previstos para la mañana.

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El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí, utilizó el incidente para reclamar la disolución de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). “La Autoridad Palestina debe ser desmantelada y desmilitarizada, y su infraestructura terrorista eliminada por completo”, declaró. No existe evidencia de que la ANP estuviese vinculada con el tiroteo.

Gadi Eisenkot, ex jefe del Ejército y principal rival de Netanyahu en los comicios, elogió la respuesta de las tropas.