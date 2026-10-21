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Detuvieron en Reino Unido a dos sospechosos por sus vínculos a Irán tras el incidente en la base aérea de Fairford

Los hombres, de 24 y 25 años, quedaron bajo custodia este martes por presunta colaboración con los servicios de inteligencia iraníes, tras haber sido liberados bajo fianza luego de sus primeras capturas

La Policía británica arrestó de nuevo a dos hombres bajo sospecha de colaborar con la inteligencia de Irán tras el incidente en RAF Fairford. (REUTERS/Toby Melville)
La Policía británica arrestó de nuevo a dos hombres bajo sospecha de colaborar con la inteligencia de Irán tras el incidente en RAF Fairford. (REUTERS/Toby Melville)
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La Policía británica volvió a arrestar a dos hombres sospechosos de auxiliar al servicio de inteligencia de Irán en relación con el incidente registrado el mes pasado en la base aérea de RAF Fairford, utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar territorio iraní. Los detenidos, que ya habían sido arrestados anteriormente y liberados bajo fianza, fueron puestos de nuevo bajo custodia este martes en el marco de una investigación antiterrorista que la propia policía describe como “sumamente compleja”.

Se trata de un ciudadano británico de 24 años, detenido inicialmente cerca de la base aérea el 27 de septiembre, y un ciudadano con doble nacionalidad británico-iraní de 25 años, arrestado por primera vez el 1 de octubre en el distrito londinense de Westminster. Ambos fueron arrestados nuevamente bajo sospecha de asistir a un servicio de inteligencia extranjero, en virtud del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.

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Qué ocurrió en RAF Fairford

La Policía de Gloucestershire recibió un aviso sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base aérea de RAF Fairford a las 00:45 hora local del 27 de septiembre. Tras la alerta, las autoridades declararon un incidente grave y evacuaron decenas de viviendas en la zona rural del condado inglés.

La alerta por vehículos sospechosos cerca de la base militar provocó la evacuación de decenas de viviendas en Gloucestershire. (REUTERS/Toby Shepheard)
La alerta por vehículos sospechosos cerca de la base militar provocó la evacuación de decenas de viviendas en Gloucestershire. (REUTERS/Toby Shepheard)

Un equipo de desactivación de explosivos del Ejército fue desplegado para examinar varios vehículos localizados cerca de la instalación. Las autoridades hallaron gasolina en tres furgonetas, aunque posteriormente confirmaron que no se encontraron artefactos explosivos improvisados.

Cinco hombres fueron detenidos en un primer momento bajo sospecha de delitos tipificados en la Ley de Explosivos y, más tarde, bajo sospecha de preparación de un acto terrorista. Un sexto hombre, un británico de 22 años, fue arrestado el 6 de octubre también en Westminster. En total, siete hombres han sido arrestados desde el inicio de la investigación, y los cinco que no fueron re-arrestados este martes permanecen en libertad bajo fianza. Nadie ha sido formalmente acusado hasta el momento.

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Estados Unidos retiró sus bombarderos B-1 de la base aérea tras los primeros arrestos vinculados al caso. (REUTERS/Toby Melville)
Estados Unidos retiró sus bombarderos B-1 de la base aérea tras los primeros arrestos vinculados al caso. (REUTERS/Toby Melville)

RAF Fairford, ubicada en el condado de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, había sido utilizada por bombarderos estadounidenses B-1 para llevar a cabo ataques contra Irán durante la guerra de este año. Estados Unidos retiró sus aeronaves de la base poco después de que se produjeran los primeros arrestos.

La policía sostiene que es “altamente probable” la implicación de Irán

El jefe de la Policía Antiterrorista Nacional del Reino Unido, el comisario adjunto Laurence Taylor, confirmó que los dos re-arrestos se produjeron como resultado de los avances en la investigación. “Desde los hechos ocurridos en RAF Fairford el domingo 27 de septiembre, nuestros equipos especializados han trabajado incansablemente para investigar las numerosas líneas de pesquisa que forman parte de esta investigación sumamente compleja”, afirmó Taylor en un comunicado.

Los peritos del Ejército hallaron gasolina dentro de tres furgonetas e inspeccionaron el área sin encontrar artefactos explosivos. (REUTERS/Hannah McKay)
Los peritos del Ejército hallaron gasolina dentro de tres furgonetas e inspeccionaron el área sin encontrar artefactos explosivos. (REUTERS/Hannah McKay)

El funcionario sostuvo que la hipótesis principal de las autoridades no ha variado desde el inicio del caso. “Se trata de una investigación muy activa, y nuestra recopilación de pruebas continúa, pero en este momento nuestra postura sigue siendo la misma: consideramos altamente probable que exista una implicación del Estado iraní”, señaló. “Nuestros investigadores continúan examinando cuál fue el nivel de esa implicación y la ambición detrás de ella.”

Taylor reconoció además que este tipo de pesquisas suele avanzar con lentitud. “Debido a su naturaleza sensible, las investigaciones de seguridad nacional pueden tardar en progresar, y agradezco a todos quienes han dado a mis equipos el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo este trabajo de forma minuciosa y efectiva”, indicó. El jefe policial también se dirigió directamente a la opinión pública: “Sabemos que el público tiene preguntas sin responder. Quiero ser lo más transparente posible y, cuando estemos en condiciones de compartir más información, lo haremos.”

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