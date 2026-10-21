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Una protesta de camioneros por el precio del diésel deja estanterías vacías en el sur de Italia

El Gobierno de Giorgia Meloni promete créditos fiscales al transporte dos semanas después de que venciera la última rebaja al gasóleo. La protesta muestra hasta qué punto la logística italiana depende de un combustible cuyo precio sigue atado al estrecho de Ormuz

Una mujer camina frente a estantes vacíos en Nápoles, Italia, el martes 20 de octubre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
Una mujer camina frente a estantes vacíos en Nápoles, Italia, el martes 20 de octubre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
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Los camioneros italianos bloquearon el lunes la carga y descarga de alimentos frescos y otras mercancías en almacenes de distribución de supermercados cercanos a Nápoles, en protesta por el precio del diésel. Un día después, algunas estanterías de supermercados y surtidores de gasolineras de la ciudad estaban vacíos.

Uno de los supermercados colocó un cartel en los anaqueles sin mercadería para disculparse por la falta temporal de algunos productos y la oferta reducida de otros a causa del paro. La protesta se suma a las movilizaciones de transportistas en varios países europeos, afectados por el encarecimiento de los combustibles.

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El desabastecimiento no se limita a Campania. En Sicilia se registró escasez de pasta fresca, quesos y carnes envasadas, además de productos agrícolas, en parte por las compras de acopio de los consumidores. En Calabria y Apulia también se vieron estanterías parcialmente vacías.

El viceprimer ministro y titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, se reunió el martes con las asociaciones nacionales del transporte por carretera. Prometió crédito fiscal para compensar el aumento del gasóleo y fondos para actualizar las tarifas del transporte de carga. Paolo Uggè, presidente de Unatras, coordinadora que agrupa a las principales organizaciones del sector, dijo que Salvini se comprometió a que los pagos comenzaran el miércoles 21 y a impulsar una ley sobre los costos operativos. Hay otra reunión prevista para la próxima semana.

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El diésel cuesta cerca de un 33% más que antes de la guerra de Estados Unidos e Irán, pese a las medidas del Gobierno para contener los precios en los surtidores. La última rebaja del impuesto especial al gasóleo venció a la medianoche del 5 al 6 de octubre y el precio subió de inmediato en las estaciones de servicio. El Ejecutivo había anunciado que recurriría después a las llamadas accisas móviles, un mecanismo que destina la recaudación extra de IVA a recortar el impuesto especial, pero el decreto que debía activarlas no estaba publicado cuando terminó el descuento.

FILE PHOTO: The logo of Italian energy company Eni is seen at a gas station in Rome, Italy August 16, 2018. REUTERS/Max Rossi/File Photo
FILE PHOTO: The logo of Italian energy company Eni is seen at a gas station in Rome, Italy August 16, 2018. REUTERS/Max Rossi/File Photo

La guerra comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El régimen iraní respondió con el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Tras una breve tregua y nuevos ataques a petroleros, el crudo volvió a superar los USD 100 por barril.

Italia respondió desde el 19 de marzo con recortes temporales de los impuestos a los combustibles, que la asociación de consumidores Codacons contabiliza en 13 medidas. Según su análisis de los datos del instituto de estadística Istat, los combustibles líquidos subieron un 38,4% entre febrero y abril. En julio, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, justificó un descuento solo para el diésel porque las guerras habían tensado su precio y no el de la gasolina.

Los transportistas ya habían presionado antes. En mayo, Unatras convocó un paro nacional del 25 al 29 y lo suspendió el día 22, tras una reunión con Meloni en el Palacio Chigi. El Gobierno aceptó entonces un crédito fiscal para compensar el sobrecosto del gasóleo entre marzo y agosto. En julio, tras otro encuentro en el Ministerio de Infraestructuras, Unatras revocó de forma definitiva el paro y acordó con el Ejecutivo una mesa permanente del sector.

El 6 de octubre, la presidenta de la asociación Assotir, Anna Vita Manigrasso, advirtió de que el transporte se detendría por la protesta o por el costo del gasóleo. Los bloqueos de esta semana llegan dos semanas después de esa advertencia.

Con la rebaja fiscal agotada y los pagos prometidos a punto de empezar, la reunión de la próxima semana dirá si el Gobierno logra contener a un sector que ya obtuvo compromisos en mayo tras convocar un paro.

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