Mundo

Un informe denunció que 12.000 norcoreanos trabajan bajo condiciones de esclavitud en una fábrica rusa de drones

El estudio de CSIS y el Instituto George W. Bush vincula la explotación laboral en el complejo de Alabuga con la producción de aparatos usados por Moscú contra Ucrania desde 2022

El informe del CSIS pide la retirada inmediata de las empresas europeas y estadounidenses con presencia comercial en la zona económica de Yelabuga. (KCNA via REUTERS)
El informe del CSIS pide la retirada inmediata de las empresas europeas y estadounidenses con presencia comercial en la zona económica de Yelabuga. (KCNA via REUTERS)
Guardar

Hasta 12.000 ciudadanos norcoreanos que trabajan en una planta rusa de fabricación de drones son víctimas de “graves violaciones de derechos humanos y trata de personas”, según un informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush. El documento sitúa el foco en el complejo de Alabuga, en la localidad rusa de Yelabuga, república de Tartaristán, donde convergen los intereses de Rusia, Corea del Norte, China e Irán.

Según el informe, la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en febrero de 2022 generó una demanda de drones que Moscú no podía satisfacer por sí sola. La respuesta fue un acuerdo para fabricar en suelo ruso el modelo Shahed, de diseño iraní, lo que derivó en la creciente mano de obra que hoy sostiene la fábrica de Alabuga.

PUBLICIDAD

El informe de CSIS y el Instituto George W. Bush documenta que Corea del Norte obtiene ingresos quedándose con hasta el 90% de los salarios de sus propios trabajadores enviados a la planta rusa. El texto describe este esquema como “trabajo forzado” organizado mediante un acuerdo entre Estados.

El reporte señala que Rusia y Corea del Norte están desobedeciendo la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2017, que exige a los Estados miembro repatriar a los trabajadores norcoreanos en un plazo de dos años. “El régimen norcoreano está vendiendo la mano de obra de sus ciudadanos en el marco de un acuerdo entre Estados, controlando si pueden salir del país y reteniendo la mayor parte de sus salarios”, indica el documento.

PUBLICIDAD

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisa la prueba de drones suicidas con tecnología de inteligencia artificial (IA) —según informan medios locales— en una ubicación desconocida, en esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el 27 de marzo de 2025. KCNA vía REUTERS
El líder norcoreano Kim Jong Un supervisa la prueba de drones suicidas con tecnología de inteligencia artificial (IA) —según informan medios locales— en una ubicación desconocida, en esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el 27 de marzo de 2025. KCNA vía REUTERS

China e Irán, socios clave

De acuerdo con el informe, mientras Moscú obtiene más de 5.500 drones al mes para su guerra contra Ucrania, China se beneficia como el principal proveedor de componentes de doble uso, entre ellos baterías, componentes electrónicos internos, motores y sistemas de navegación.

Corea del Norte analiza el conflicto ucraniano para incorporar avances tecnológicos a su propio programa armamentístico de drones militares. (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP, Archivo)
Corea del Norte analiza el conflicto ucraniano para incorporar avances tecnológicos a su propio programa armamentístico de drones militares. (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP, Archivo)

Irán, por su parte, ha suministrado a Rusia drones Shahed, lo que ayudó a Moscú a producir variantes nacionales mejoradas, conocidas como Geran. El propio reporte del CSIS detalla que, entre marzo y mayo, Rusia disparó más de 200 drones diarios contra Ucrania, con un total que superó los 8.000 lanzamientos solo en mayo, fabricados en Alabuga con mano de obra sometida a trata.

Estos drones son utilizados, según el informe, de manera indiscriminada contra ciudades ucranianas y contra la red eléctrica, además de emplearse para atacar a soldados y civiles. El documento sostiene que los cuatro países, conocidos de manera colectiva como CRINK (China, Rusia, Irán y Corea del Norte), no mantienen una alianza formal, pero cada vez se habilitan más entre sí para evadir presiones internacionales, sostener conflictos y amenazar al mundo democrático.

Las recomendaciones del informe conjunto

Un informe de CSIS y el Instituto George W. Bush denuncia que hasta doce mil norcoreanos trabajan en una fábrica rusa de drones bajo condiciones de trata de personas. (REUTERS/Oleksandr Klymenko)
Un informe de CSIS y el Instituto George W. Bush denuncia que hasta doce mil norcoreanos trabajan en una fábrica rusa de drones bajo condiciones de trata de personas. (REUTERS/Oleksandr Klymenko)

El reporte elaborado por CSIS y el Instituto George W. Bush insta al Departamento de Estado de Estados Unidos a liderar esfuerzos para advertir a países del Sur Global sobre prácticas falsas de reclutamiento laboral que sostienen a la industria militar rusa. También pide al Departamento del Tesoro estadounidense perseguir y aplicar sanciones contra empresas fachada e instituciones educativas que habilitan la red de trata de personas.

El documento recomienda además que Estados Unidos, a través de la ONU, establezca un equipo multilateral para investigar el complejo de Alabuga y documentar los abusos ocurridos allí. Asimismo, llama a los aliados democráticos y a la comunidad internacional a visibilizar de forma pública y sostenida las acciones de los individuos, regímenes y empresas cómplices, con el fin de desalentar futuras asociaciones comerciales y vínculos diplomáticos con los países del bloque CRINK.

In this photo taken from video distributed by the Russian Defense Ministry Press Service on Monday, May 26, 2025, Russian serviceman train to operate military drones in an undisclosed location. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
China suministra motores, baterías y componentes electrónicos para la producción rusa de aeronaves no tripuladas de diseño iraní. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Por último, el informe recomienda aumentar la presión para que las empresas extranjeras que operan dentro de la zona económica especial de Yelabuga se retiren del lugar. El documento precisa que hay varias empresas europeas y al menos una empresa estadounidense con presencia en el complejo.

Temas Relacionados

Corea del NorteTrata de personasDrones Shahed

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una peste con 5.500 años de historia todavía amenaza Mongolia: cómo las marmotas mantienen vivo el riesgo de contagio

Un equipo internacional liderado por un investigador de la Universidad de Oxford halló rastros de la bacteria Yersinia pestis en los restos de 18 personas, y vinculó la infección con el manejo cotidiano de estos roedores por parte de las antiguas poblaciones siberianas

Una peste con 5.500 años de historia todavía amenaza Mongolia: cómo las marmotas mantienen vivo el riesgo de contagio

Violencia en Europa: Francia e Italia desplegarán militares tras los saqueos y los disturbios

Las protestas, motivadas principalmente por la suba de combustibles y el encarecimiento de la vida, se extendieron también a Bélgica y Albania

Violencia en Europa: Francia e Italia desplegarán militares tras los saqueos y los disturbios

La OTAN desplegará vigilancia aérea y equipos de inteligencia tras los ataques contra buques en el mar Negro

La medida, aprobada por los embajadores de los 32 aliados en Bruselas, incluye radares, drones y expertos en explosivos ante incidentes próximos a Rumania y Bulgaria que afectaron la ruta de exportación agrícola ucraniana

La OTAN desplegará vigilancia aérea y equipos de inteligencia tras los ataques contra buques en el mar Negro

Kenia suma su noveno contagio de ébola, mientras el Congo supera los 9500 afectados

El Ministerio de Salud keniano precisó que el nuevo paciente, familiar del hombre fallecido en Nairobi, ya permanecía aislado preventivamente cuando desarrolló síntomas. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, reportó más de 4.600 muertes vinculadas al brote regional

Kenia suma su noveno contagio de ébola, mientras el Congo supera los 9500 afectados

Zelensky anunció que Estados Unidos reanudó el aviso de misiles rusos tras una llamada con Rubio

Washington niega haber cambiado su política y Trump exige a Kiev un acuerdo con Moscú, mientras el enviado Steve Witkoff viaja el miércoles a San Petersburgo con propuestas de Estados Unidos y Europa en medio de la crisis por el diésel ruso, los interceptores Patriot y el sistema satelital Starshield

Zelensky anunció que Estados Unidos reanudó el aviso de misiles rusos tras una llamada con Rubio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ministra de Educación, Myriam Hoyos, pidió auditoría forense al Fomag tras reportar 59 hallazgos sobre la salud de los maestros: “Crónica del desastre”

Ministra de Educación, Myriam Hoyos, pidió auditoría forense al Fomag tras reportar 59 hallazgos sobre la salud de los maestros: “Crónica del desastre”

De la custodia a la renuncia: los dos años de batalla legal de Maribel Guardia para ver a su nieto

Festival Flores para mis muertos en el Museo Panteón de San Fernando: habrá danza, cine, teatro, leyendas y visitas guiadas con entrada libre

Sorteo Mayor 4032: Resultados martes 20 de octubre del 2026 de la Lotería Nacional

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 20 de octubre

DEPORTES

Boca Juniors remonta la serie en Brasil y le gana a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors remonta la serie en Brasil y le gana a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

El gigante europeo que sigue de cerca a Lisandro Martínez tras su conflicto con el Manchester United

Desde el vestuario y una contra letal: los goles de Boca Juniors en un primer tiempo furioso ante Vasco da Gama por la Sudamericana

La exigente rutina de Antonela Roccuzzo en el gimnasio mientras Messi entrenaba con el Inter Miami

El excelso tiro libre de Enzo Fernández y el primer gol de Nahuel Molina en la Roma: dos perlitas de los argentinos en la Champions

ENTRETENIMIENTO

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto por temor a una supuesta trampa: “No existe dolor más grande para una abuela”