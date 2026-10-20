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El régimen iraní descartó entregar su uranio enriquecido

El secretario de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, sostuvo que ese recurso constituye un activo nacional destinado al uso interno y descartó cualquier traslado fuera del país durante su encuentro con Munir

Irán descartó cualquier acercamiento con Estados Unidos mientras persistan las sanciones y las amenazas militares. (REUTERS/Ahmed Saad)
Irán descartó cualquier acercamiento con Estados Unidos mientras persistan las sanciones y las amenazas militares. (REUTERS/Ahmed Saad)
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Irán descartó este martes cualquier acercamiento con Estados Unidos mientras continúen las amenazas y sanciones, y advirtió que no entregará su material nuclear enriquecido a ningún país. Las declaraciones se produjeron durante la visita a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, en el marco de una nueva mediación para destrabar el conflicto entre ambos países.

El mensaje más contundente llegó del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, quien recibió a Munir y fijó una posición inflexible sobre el programa atómico del país. “Ni una sola partícula enriquecida nuclear saldrá de Irán, es un activo nacional para uso interno”, afirmó Rezaei, según la televisión estatal iraní.

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Irán mantiene desde hace meses que no entregará a terceros países el material enriquecido al 60%, un nivel cercano al umbral de la bomba atómica, fijado en 90%. Aunque Teherán había insinuado la posibilidad de diluir ese material dentro de sus propias fronteras, Rezaei reafirmó ante Munir que no habrá movimientos en ese sentido mientras no exista una base de confianza con Washington.

“No habrá negociaciones hasta que Estados Unidos tome medidas para generar confianza, un proceso que debe comenzar con el cumplimiento de las condiciones de Irán”, sostuvo el funcionario. Washington y sus aliados han impuesto sucesivas rondas de sanciones a Irán, acusándolo de buscar armas nucleares, una acusación que Teherán niega de forma sistemática.

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En este contexto, Irán exige, entre otras cosas, un alto el fuego en todo Oriente Medio, el descongelamiento de sus activos en el extranjero y el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero.

El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, visitó Teherán en una misión de mediación internacional. (Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Imagen cedida a través de REUTERS)
El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, visitó Teherán en una misión de mediación internacional. (Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Imagen cedida a través de REUTERS)

Rechazo del presidente Pezeshkian a negociar bajo amenazas

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, también se reunió con Munir y rechazó la posibilidad de sentarse a dialogar con Estados Unidos mientras persistan las presiones militares. “Los estadounidenses deben primero eliminar las amenazas y las sanciones; solo entonces podremos entablar un diálogo”, sostuvo el mandatario.

Pezeshkian fue más allá al describir el clima de desconfianza que atraviesa a la sociedad iraní tras los ataques de febrero. “Hoy, nuestra nación no confía en Estados Unidos. Cree que si entramos en las negociaciones, ellos (los estadounidenses) nos atacarán de nuevo”, afirmó.

El presidente Masud Pezeshkian afirmó que el pueblo iraní desconfía de Washington tras los ataques ocurridos en febrero. (Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
El presidente Masud Pezeshkian afirmó que el pueblo iraní desconfía de Washington tras los ataques ocurridos en febrero. (Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Por su parte, el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, coincidió con la línea de sus pares al recibir a Munir. “No tenemos nada nuevo que decir”, declaró Qalibaf, quien emplazó a Washington a cumplir con siete condiciones planteadas por Teherán como único camino hacia la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esas condiciones, presentadas por Irán durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York como parte de un “plan de siete días para detener las hostilidades”, incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de fondos iraníes congelados en terceros países y el fin del bloqueo naval a los puertos y buques del país, además del control del estrecho de Ormuz. “Estados Unidos no podrá ganarse la confianza de Irán a menos que cumpla las siete condiciones de Irán”, aseguró Qalibaf, para quien las amenazas militares no afectarán las decisiones estratégicas de Teherán.

Washington rechazó esa propuesta y respondió con un plan propio, al que Irán todavía no ha dado respuesta formal. Las negociaciones indirectas mantenidas recientemente entre ambos países al margen de la Asamblea General de la ONU tampoco lograron destrabar el impasse.

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