Detiene a 253 personas y ocupan más de 75 kilos de drogas en el Gran Santo Domingo

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) intensifica sus operativos contra la venta y distribución de sustancias controladas en el Gran Santo Domingo. Vea las imágenes de la más reciente intervención donde se desmantelaron varios puntos de microtráfico./ (Redes DNCD)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que incautó más de 75 kilos de presuntas sustancias narcóticas y detuvo a 253 personas durante una ofensiva contra el microtráfico desarrollada en el Gran Santo Domingo. El despliegue incluyó 1,478 operativos y 28 allanamientos, con apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Las intervenciones se realizaron de forma simultánea en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Boca Chica. Según el organismo, los detenidos serían personas vinculadas con puntos de venta y distribución de sustancias controladas en distintos barrios de la capital dominicana.

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El total ocupado alcanzó 75,622,20 gramos de drogas, de acuerdo con el reporte oficial. La mayor parte correspondió a 64,651,80 gramos de un polvo blanco que las autoridades presumen que es cocaína. También se confiscaron 7,795,90 gramos de un vegetal que se presume es marihuana y 3,174.50 gramos de material rocoso, presuntamente crack.

La DNCD detuvo a 253 personas durante el operativo para combatir el microtráfico en Santo Domingo./ (Redes DNCD)

Además de las sustancias, los agentes ocuparon cuatro armas de fuego: dos fusiles, una pistola y una escopeta. El informe de la DNCD también consignó el decomiso de 55 balanzas utilizadas para el pesaje de drogas, 77 teléfonos celulares y 16 radios de comunicación.

La lista de objetos incautados incluyó dos vehículos, tres motocicletas, un chaleco antibalas y dos máquinas tragamonedas. Las autoridades también ocuparon RD$ 135,355 (USD 2,235.22) y USD 3 en efectivo, que quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones abiertas tras los operativos.

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Las sustancias fueron embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar su composición y peso definitivo. Los arrestados quedarán a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales que correspondan.

La estrategia oficial combina la persecución del microtráfico en los barrios con el control marítimo y portuario./ (Redes DNCD)

El operativo en el Gran Santo Domingo se produjo después de otras intervenciones desarrolladas esta semana por la entidad antidrogas. El 9 de octubre, la DNCD informó que ocupó 4,919,2 gramos de presuntas drogas durante 16 allanamientos en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Los Alcarrizos. En ese caso, ocho personas fueron detenidas.

De acuerdo con los datos de esa operación, las autoridades incautaron 4,782.5 gramos de una sustancia que presumen que es cocaína, 109.6 gramos de marihuana y 27.1 gramos de crack. También ocuparon dos fusiles de asalto, municiones, dispositivos de rastreo GPS, radios portátiles, teléfonos celulares, balanzas y dinero en efectivo.

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Las operaciones también alcanzaron las costas de Baní

En otra acción reciente contra el narcotráfico, organismos de seguridad interceptaron una lancha en aguas cercanas a Baní, en la provincia Peravia, y ocuparon 389 paquetes de presunta cocaína. Dos hombres de nacionalidad dominicana fueron detenidos durante el procedimiento, que se extendió por más de 12 horas, según informaron medios locales.

El decomiso principal incluyó más de 64 kilos de presunta cocaína junto a cargamentos de marihuana y crack y otros insumos./ (Redes de DNCD)

La operación marítima se desplegó después de que organismos de inteligencia detectaran una embarcación que avanzaba hacia la costa dominicana al sur de Punta Salinas. La DNCD, el Ministerio Público y otros cuerpos de seguridad mantienen las pesquisas para establecer el origen y destino del cargamento.

En febrero, la entidad también había informado el hallazgo de 69 paquetes de presunta cocaína ocultos en las puertas y el piso de un contenedor cargado con metales en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica. El cargamento tenía como destino Bélgica y fue detectado tras una inspección sobre la estructura del contenedor.

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Las acciones recientes muestran que la estrategia oficial combina intervenciones contra el microtráfico en barrios del Gran Santo Domingo con controles en puertos y patrullajes marítimos para detectar cargamentos destinados al tráfico internacional. Las investigaciones continúan bajo coordinación del Ministerio Público y la DNCD.