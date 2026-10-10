República Dominicana

Detiene a 253 personas y ocupan más de 75 kilos de drogas en el Gran Santo Domingo

El despliegue, realizado con el Ministerio Público y la Policía Nacional, comprendió 1,478 intervenciones y 28 registros simultáneos en el Distrito Nacional y cuatro municipios de la provincia, donde se intervinieron puntos de distribución en barrios capitalinos señalados

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) intensifica sus operativos contra la venta y distribución de sustancias controladas en el Gran Santo Domingo. Vea las imágenes de la más reciente intervención donde se desmantelaron varios puntos de microtráfico./ (Redes DNCD)
Guardar

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que incautó más de 75 kilos de presuntas sustancias narcóticas y detuvo a 253 personas durante una ofensiva contra el microtráfico desarrollada en el Gran Santo Domingo. El despliegue incluyó 1,478 operativos y 28 allanamientos, con apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Las intervenciones se realizaron de forma simultánea en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Boca Chica. Según el organismo, los detenidos serían personas vinculadas con puntos de venta y distribución de sustancias controladas en distintos barrios de la capital dominicana.

PUBLICIDAD

El total ocupado alcanzó 75,622,20 gramos de drogas, de acuerdo con el reporte oficial. La mayor parte correspondió a 64,651,80 gramos de un polvo blanco que las autoridades presumen que es cocaína. También se confiscaron 7,795,90 gramos de un vegetal que se presume es marihuana y 3,174.50 gramos de material rocoso, presuntamente crack.

La DNCD detuvo a 253 personas durante el operativo para combatir el microtráfico en Santo Domingo./ (Redes DNCD)
La DNCD detuvo a 253 personas durante el operativo para combatir el microtráfico en Santo Domingo./ (Redes DNCD)

Además de las sustancias, los agentes ocuparon cuatro armas de fuego: dos fusiles, una pistola y una escopeta. El informe de la DNCD también consignó el decomiso de 55 balanzas utilizadas para el pesaje de drogas, 77 teléfonos celulares y 16 radios de comunicación.

La lista de objetos incautados incluyó dos vehículos, tres motocicletas, un chaleco antibalas y dos máquinas tragamonedas. Las autoridades también ocuparon RD$ 135,355 (USD 2,235.22) y USD 3 en efectivo, que quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones abiertas tras los operativos.

PUBLICIDAD

Las sustancias fueron embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar su composición y peso definitivo. Los arrestados quedarán a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales que correspondan.

La estrategia oficial combina la persecución del microtráfico en los barrios con el control marítimo y portuario./ (Redes DNCD)
La estrategia oficial combina la persecución del microtráfico en los barrios con el control marítimo y portuario./ (Redes DNCD)

El operativo en el Gran Santo Domingo se produjo después de otras intervenciones desarrolladas esta semana por la entidad antidrogas. El 9 de octubre, la DNCD informó que ocupó 4,919,2 gramos de presuntas drogas durante 16 allanamientos en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Los Alcarrizos. En ese caso, ocho personas fueron detenidas.

De acuerdo con los datos de esa operación, las autoridades incautaron 4,782.5 gramos de una sustancia que presumen que es cocaína, 109.6 gramos de marihuana y 27.1 gramos de crack. También ocuparon dos fusiles de asalto, municiones, dispositivos de rastreo GPS, radios portátiles, teléfonos celulares, balanzas y dinero en efectivo.

Las operaciones también alcanzaron las costas de Baní

En otra acción reciente contra el narcotráfico, organismos de seguridad interceptaron una lancha en aguas cercanas a Baní, en la provincia Peravia, y ocuparon 389 paquetes de presunta cocaína. Dos hombres de nacionalidad dominicana fueron detenidos durante el procedimiento, que se extendió por más de 12 horas, según informaron medios locales.

El decomiso principal incluyó más de 64 kilos de presunta cocaína junto a cargamentos de marihuana y crack y otros insumos./ (Redes de DNCD)
El decomiso principal incluyó más de 64 kilos de presunta cocaína junto a cargamentos de marihuana y crack y otros insumos./ (Redes de DNCD)

La operación marítima se desplegó después de que organismos de inteligencia detectaran una embarcación que avanzaba hacia la costa dominicana al sur de Punta Salinas. La DNCD, el Ministerio Público y otros cuerpos de seguridad mantienen las pesquisas para establecer el origen y destino del cargamento.

En febrero, la entidad también había informado el hallazgo de 69 paquetes de presunta cocaína ocultos en las puertas y el piso de un contenedor cargado con metales en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica. El cargamento tenía como destino Bélgica y fue detectado tras una inspección sobre la estructura del contenedor.

Las acciones recientes muestran que la estrategia oficial combina intervenciones contra el microtráfico en barrios del Gran Santo Domingo con controles en puertos y patrullajes marítimos para detectar cargamentos destinados al tráfico internacional. Las investigaciones continúan bajo coordinación del Ministerio Público y la DNCD.

Temas Relacionados

Santo DomingoNarcotráficoIncautación de cocaínaRepublica Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué República Dominicana sigue en la lista de países con avances insuficientes contra la trata de personas, pese a sus reformas de 2025

Washington identificó logros concretos, pero también vacíos críticos: trabajo forzoso desatendido en el campo, ausencia de refugios para hombres y denuncias de sobornos en puestos migratorios

Por qué República Dominicana sigue en la lista de países con avances insuficientes contra la trata de personas, pese a sus reformas de 2025

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

La Policía Auxiliar dominicana capacitó a este personal enfocando en herramientas emocionales y comunicación efectiva para detener la violencia comunitaria antes de que esta escale peligrosamente

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

República Dominicana destinará RD$ 2,000 millones (USD 3,3187.98) recuperados de corrupción a 40 instalaciones deportivas en 15 provincias

La inversión total del programa ascenderá a RD$ 2.232 millones, incluidos RD$ 232 millones gestionados por la Presidencia, y las obras incorporarán espacios accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores

República Dominicana destinará RD$ 2,000 millones (USD 3,3187.98) recuperados de corrupción a 40 instalaciones deportivas en 15 provincias

Ministerio de Defensa de República Dominicana confirmó que investiga las municiones que llegaron a Haití

La institución aseguró que aportó a Naciones Unidas información sobre la compra, distribución y custodia de municiones ante las consultas por la aparición de material dominicano en territorio haitiano

Ministerio de Defensa de República Dominicana confirmó que investiga las municiones que llegaron a Haití

La banda 400 Mawozo de Haití desvió más de 900 mil municiones pertenecientes a la policía de República Dominicana

La pesquisa responsabilizó a miembros corruptos de cuerpos de seguridad del país, luego de examinar proyectiles decomisados en la capital haitiana durante este año, según el panel internacional que presentó sus hallazgos en julio

La banda 400 Mawozo de Haití desvió más de 900 mil municiones pertenecientes a la policía de República Dominicana

TECNO

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos que previenen accidentes

Instalar XUPER TV en Android y iPhone: los peligros de descargar esta aplicación para ver televisión gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

MUNDO

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump

Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

Trump criticó a Zelensky por los ataques contra refinerías rusas y dijo que Ucrania necesita “un nuevo presidente”

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen