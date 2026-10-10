Terremoto en Panamá: Estados Unidos, BID y CAF envían ayuda humanitaria y millonarios fondos para más de 2,000 damnificados

Estructuras de concreto colapsadas y vehículos aplastados tras el violento sismo de magnitud 7.7 que afectó distintas regiones de Panamá (Cortesía: Telemundo).

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El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición de Panamá un financiamiento contingente de hasta USD 300 millones y USD 500,000 en fondos no reembolsables para atender la emergencia tras el devastador sismo de magnitud 7.7 que sacudió el país ayer 9 de octubre.

La asistencia financiera internacional busca respaldar las labores de rescate, la evaluación técnica de daños y la atención prioritaria de miles de personas afectadas en las regiones golpeadas del territorio panameño.

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El apoyo económico del organismo multilateral proviene del Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública que el país centroamericano mantiene suscrito con la institución.

La cobertura contempla de manera explícita la respuesta ante eventos telúricos, mientras que los recursos no reembolsables canalizados como cooperación técnica permitirán adquirir suministros esenciales de asistencia humanitaria, realizar análisis de infraestructura en las zonas vulnerables y estructurar el plan de recuperación a mediano plazo.

“El Grupo BID está con el pueblo panameño en este momento difícil. Estos recursos permitirán al Gobierno atender con rapidez a las familias afectadas y planificar la recuperación. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades en cada etapa de la respuesta”, afirmó el presidente de la entidad multilateral, Ilan Goldfajn, al ratificar el compromiso institucional alineado con el programa regional Preparados y Resilientes en las Américas.

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El Grupo BID anunció la disponibilidad de hasta USD 300 millones en financiamiento contingente y USD 500.000 en fondos no reembolsables para apoyar a Panamá tras la emergencia del terremoto.

Ante la magnitud de los estragos provocados por el sismo y las decenas de réplicas registradas en el territorio nacional, el Gobierno de Panamá procedió a decretar el estado de emergencia oficial. En esa línea, el Ejecutivo destinó un fondo inicial de USD 100 millones para la atención directa e inmediata de la crisis, según confirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Los informes preliminares recabados por los organismos de socorro señalan la presencia de 426 viviendas con daños graves, moderados o sencillos, lo que representa un total aproximado de 2,130 personas damnificadas.

Las inspecciones de campo son ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entidades que verifican las condiciones de seguridad en las estructuras para determinar si los inmuebles pueden ser habitados nuevamente.

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En rueda de prensa, autoridades del Gobierno de Panamá anuncian la declaratoria de estado de emergencia debido al reciente sismo. Se detallan los fondos de hasta 100 millones de dólares para atender a los afectados.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que las distintas dependencias estatales, entre ellas las carteras de Salud y Educación, presentarán sus requerimientos presupuestarios para su revisión técnica. Asimismo, el funcionario indicó que el equipo económico evalúa la habilitación de mecanismos bancarios internacionales y plataformas electrónicas para recibir donaciones en efectivo destinadas a los damnificados.

La CAF donó USD 250,000 y activó una línea de financiamiento por USD 50 millones

A la respuesta económica multilateral se sumó la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, institución que aprobó una donación inmediata de USD 250,000 en fondos no reembolsables destinados a la asistencia humanitaria de urgencia. Este aporte financiero directo busca garantizar el suministro de agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

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Adicionalmente, el organismo bancario puso a disposición una línea de crédito contingente por un monto de hasta USD 50 millones de dólares para financiar la reconstrucción de infraestructura pública destruida o deteriorada. Esta herramienta financiera permitirá al Estado encarar la reparación de carreteras, puentes, centros escolares e instalaciones hospitalarias dañadas por el movimiento telúrico.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos formalizó el envío de ayuda logística, personal consular y apoyo operativo en el terreno tras la solicitud de las autoridades panameñas.

El despliegue norteamericano incluye el apoyo de un helicóptero de largo alcance del Comando Sur, equipado para realizar traslados aéreos de emergencia, labores de rescate y transporte de insumos médicos en la región de Azuero y áreas de difícil acceso.

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