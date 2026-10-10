Panamá

Proponen habilitar escuelas y centros deportivos para los damnificados por el terremoto en Panamá

La propuesta apunta a recibir donaciones y brindar asistencia a los damnificados, mientras Unicef alertó sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes

Una pareja observa los daños en un edificio afectado tras el terremoto que sacudió la costa del Pacífico de Panamá (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP).
Una pareja observa los daños en un edificio afectado tras el terremoto que sacudió la costa del Pacífico de Panamá (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP).
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El dirigente Anel Bolo Flores exhortó al Ministerio de Educación de Panamá y al Instituto Panameño de Deportes a poner sus instalaciones a disposición de las familias afectadas por el terremoto que sacudió la costa del Pacífico sur de Panamá. Su planteamiento no constituye una orden, sino un llamado a que ambas entidades evalúen la habilitación de espacios de apoyo y centros de acopio temporales.

“Exhorto al Meduca y a Pandeportes a habilitar sus instalaciones como espacios de apoyo y centros de acopio para asistir a las familias afectadas. Es momento de unir esfuerzos y poner al Estado al servicio de quienes más lo necesitan”, expresó Flores en sus redes sociales.

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En otro mensaje, señaló que la propuesta apunta a que escuelas, gimnasios y otras infraestructuras públicas puedan recibir a personas damnificadas si las autoridades lo consideran necesario. También planteó que esos lugares funcionen para recibir, organizar y distribuir donaciones hacia las comunidades con mayores necesidades.

El pronunciamiento se produjo después del sismo registrado a las 12:56 hora local del 9 de octubre, que se sintió en gran parte del país, incluida la Ciudad de Panamá, y en zonas de la vecina Costa Rica. Las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar los daños y las consecuencias en las áreas cercanas al epicentro.

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El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) informó que al menos 419 centros educativos resultaron afectados por el sismo. Su titular, Ventura Vega Osorio, dispuso la suspensión de las clases durante el fin de semana para realizar inspecciones estructurales antes de definir las condiciones para un regreso seguro a las aulas.

Publicación de Anel Bolo Flores, quien exhortó a Meduca y Pandeportes a poner sus instalaciones a disposición de las familias afectadas por el terremoto.
Publicación de Anel Bolo Flores, quien exhortó a Meduca y Pandeportes a poner sus instalaciones a disposición de las familias afectadas por el terremoto.

La afectación de escuelas añade presión a la respuesta estatal, ya que los establecimientos pueden requerir reparaciones y, al mismo tiempo, ser considerados como lugares de apoyo para las comunidades damnificadas. En ese escenario, Flores sugirió que Meduca y el Instituto Panameño de Deportes evalúen qué instalaciones podrían destinarse a tareas de asistencia sin comprometer las revisiones de seguridad.

Unicef advierte sobre los riesgos para niños y familias

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su solidaridad con los niños, adolescentes y familias afectados por el terremoto. El organismo indicó que aún era prematuro determinar la dimensión de los daños, aunque expresó preocupación por la situación de la población que vive en las zonas próximas al epicentro.

La agencia recordó que los terremotos pueden provocar lesiones, separaciones familiares y pérdida de acceso a servicios esenciales. Entre ellos, mencionó la falta de refugio, agua potable, atención médica y continuidad escolar.

“Unicef está listo para apoyar la respuesta del Gobierno de Panamá si fuera necesario”, sostuvo el organismo. Además, pidió a las familias de las zonas costeras panameñas y de los países vecinos que cumplan las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

Personal de emergencia acordonó un edificio dañado y un vehículo cubierto de escombros tras el terremoto en Panamá. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Personal de emergencia acordonó un edificio dañado y un vehículo cubierto de escombros tras el terremoto en Panamá. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

El llamado de Flores coincide con esa preocupación por la atención de las familias y el mantenimiento de servicios básicos para niños y adolescentes. La eventual apertura de instalaciones educativas o deportivas como refugios temporales podría ofrecer un punto de asistencia mientras avanzan los relevamientos oficiales, aunque esa decisión corresponde a las autoridades competentes.

Mientras continúan las inspecciones en las zonas impactadas, Unicef reiteró que la prioridad debe centrarse en la protección de los niños y las familias, mientras que el planteamiento de Anel Bolo Flores propone ampliar la capacidad de apoyo mediante el uso eventual de instalaciones públicas.

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