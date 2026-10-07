Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Rusia que eviten los centros afectados por una sospecha de peste en Siberia

Un coche pasa junto a un cartel con el nombre de la localidad de Shelekhov, en la región de Irkutsk (Rusia), el 6 de octubre de 2026, en esta imagen fija extraída de un vídeo. El cartel reza: «Shelekhov. Ciudad de los metalúrgicos». REUTERS/Stringer

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La embajada de Estados Unidos en Rusia pidió este martes a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región siberiana de Irkutsk que sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias locales, eviten los centros afectados y busquen atención médica sin demora si presentan fiebre o síntomas respiratorios. El aviso responde a la sospecha de peste neumónica que rodea la muerte de una trabajadora de un instituto anti peste.

El mismo día, el presidente Donald Trump anunció que hablará “muy pronto” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el caso. Ante periodistas en la Casa Blanca, dijo que Washington mantiene “conversaciones muy profundas” y que “probablemente mañana” podrá informar.

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Moscú, por ahora, no confirma que se trate de peste. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo a Newsweek que las autoridades rusas le comunicaron que no se registró ningún caso de esa enfermedad en Irkutsk, aunque la causa oficial de la muerte seguía sin confirmarse el martes.

La embajada, en cambio, fue cautelosa. En su cuenta de X, el Departamento de Estado difundió el texto del mensaje: “La embajada de Estados Unidos conoce informes de prensa de la región de Irkutsk sobre una sospecha de peste neumónica que causó la muerte de una persona y sobre medidas de cuarentena y cierres de hospitales en Irkutsk. Seguimos de cerca la situación”.

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Vista del Centro de Asistencia Médica y Rescate, un hospital especializado en enfermedades infecciosas, en la localidad de Shelekhov, en la región de Irkutsk, Rusia, el 5 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

El comunicado completo añade otras pautas. Pide vigilar la salud durante catorce días a quien haya viajado a una zona afectada, consultar al seguro de viaje sobre la evacuación médica y tener un plan de salida de emergencia que no dependa del Gobierno estadounidense.

Todo ello se suma a la alerta de nivel 4, “No viajar”, que sigue vigente y que indica a los estadounidenses en Rusia que salgan del país de inmediato. La embajada recordó que su capacidad de asistencia es limitada, sobre todo fuera de Moscú, y que su personal podría afrontar restricciones adicionales de viaje por razones sanitarias y de seguridad. La alerta se funda en riesgos de terrorismo, detención injusta y otros de seguridad, no en el caso de Irkutsk.

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La OMS detectó el 2 de octubre informes sobre la muerte y el 3 pidió detalles a Rusia. Moscú respondió el martes que la enfermedad de la mujer se presentó como una infección viral respiratoria aguda común y que los análisis no hallaron patógenos peligrosos entre sus contactos. El organismo estima el riesgo como “moderado a bajo” para Irkutsk, bajo para Rusia y muy bajo para Europa.

La fallecida es Daria Shipilova, de 28 años, técnica de laboratorio del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente. Rospotrebnadzor, el organismo ruso de vigilancia sanitaria, afirmó que las pruebas no hallaron en su cuerpo microorganismos relacionados con su trabajo. Sin confirmación oficial, circula en Rusia la versión de que enfermó tras romper el 25 de septiembre un tubo con Yersinia pestis, la bacteria de la peste.

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Una imagen satelital muestra el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente en Irkutsk, Rusia, el 8 de mayo de 2025. Google/Airbus/Handout vía REUTERS

Esa falta de precisiones genera dudas de especialistas. Kevin Esvelt, profesor asociado del MIT Media Lab, laboratorio de investigación tecnológica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, escribió en X: “La razón obvia para cerrar hospitales y desplegar agentes del FSB y personal con trajes de protección, como Rusia habría hecho, es contener un agente biológico potencialmente transmisible antes de que se propague. La pregunta es por qué no le dicen al mundo cuál”. FSB son las siglas del Servicio Federal de Seguridad ruso. Ni la OMS ni la embajada confirmaron esos despliegues, y no hay pruebas públicas de que el caso se relacione con un arma biológica.

El episodio ocurre en un país que no registraba un caso humano de peste desde 2016, cuando un niño de diez años enfermó en la república de Altái tras despiezar una marmota. El instituto de Irkutsk es heredero de la red que la Unión Soviética creó para vigilar los focos naturales de la enfermedad. Según Amesh Adalja, investigador del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, organismo estadounidense dedicado al análisis de amenazas sanitarias globales, algunos de esos centros participaron en el programa soviético de armas biológicas ofensivas.

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La llamada con Putin llega además con otro asunto pendiente. La Casa Blanca tiene hasta el 18 de octubre para decidir qué entidades rusas sancionar, si decide hacerlo, bajo la ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán, que Trump promulgó el 18 de septiembre. Entre el informe que el presidente adelantó para el miércoles 7 de octubre y ese plazo, la conversación mostrará cuánta información está dispuesto a compartir Moscú sobre un caso que hasta ahora solo cuenta con explicaciones parciales.