1,100 recién nacidos han fallecido en República Dominicana en lo que va de 2026

Una cuna transparente para recién nacidos permanece preparada junto a una cama clínica y equipos de monitoreo en la sala de maternidad de un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El informe epidemiológico correspondiente a la semana 36 de 2026 confirmó que la mortalidad neonatal representa más del 80% de las defunciones infantiles en República Dominicana. Según las cifras oficiales recopiladas por las autoridades de salud, de las 1,349 muertes de menores de un año contabilizadas en lo que va de 2026, 1,100 ocurrieron durante los primeros 28 días de vida.

La concentración de los fallecimientos en este periodo crítico mantiene en alerta a los especialistas en salud pública de Santo Domingo, quienes señalan que la gran mayoría de estos decesos se vincula a complicaciones previsibles durante el embarazo y el parto.

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Durante la semana 36 se notificaron 49 muertes infantiles a nivel nacional, una cifra que sostiene la tendencia observada a lo largo del presente año. Aunque el acumulado total de muertes maternas mostró una disminución del 20% en comparación con el año anterior, la mortalidad neonatal no ha logrado un descenso con la misma celeridad.

Esta discrepancia resalta la complejidad técnica que requiere la preservación de la vida de los recién nacidos en estado crítico. El reporte del sistema nacional indica que el 91% de las unidades de monitoreo envió sus registros a tiempo durante la última semana.

Las autoridades de la Red Pública mantienen la supervisión sobre los hospitales de Santo Domingo y las provincias para verificar que las pautas de manejo obstétrico y neonatal se cumplan estrictamente, con la meta de disminuir las pérdidas humanas en la primera etapa de la vida.

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Registro de los casos confirmados durante la semana epidemiológica 36 de 2026 en República Dominicana, donde se notificaron 49 muertes infantiles, de las cuales 18 correspondieron al período neonatal. (Cortesía: Ministerio de Salud Pública).

Las complicaciones respiratorias y la prematuridad encabezan los factores determinantes

Las investigaciones epidemiológicas del Ministerio de Salud Pública indican que los trastornos respiratorios y la inmadurez pulmonar derivan en un porcentaje elevado de las muertes en neonatos.

La falta de desarrollo adecuado en bebés nacidos antes de tiempo limita la capacidad para oxigenar los órganos vitales, lo que desencadena fallas sistémicas en cuestión de horas. A esta causa se suma la asfixia perinatal, un evento que se produce cuando el feto no recibe suficiente oxígeno antes, durante o inmediatamente después del alumbramiento.

Los datos del sistema de vigilancia epidemiológica demuestran que casi el 80% de las muertes por asfixia perinatal suceden en los primeros seis días de vida. Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión médica durante la labor de parto.

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Las demoras en la toma de decisiones obstétricas ante cuadros de sufrimiento fetal o en la aplicación de maniobras de reanimación neonatal incrementan la vulnerabilidad de los recién nacidos en los establecimientos de atención médica.

Las infecciones neonatales, entre las que destaca la sepsis asociada a la atención de la salud, constituyen otro de los pilares de esta problemática sanitaria. Los recién nacidos con bajo peso o en condiciones prematuras presentan un sistema inmunitario inmaduro, lo cual facilita el ingreso de bacterias y otros patógenos.

Un monitor de signos vitales en una sala de cuidados intensivos neonatales registra las curvas de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de las unidades intensivas y la prevención del parto prematuro

Frente a esta realidad, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha intensificado la aplicación de programas especiales en las principales maternidades del territorio dominicano.

Entre las acciones implementadas figura la expansión de unidades de cuidados intensivos neonatales y la incorporación de terapias avanzadas, tales como la hipotermia para evitar daños neurológicos severos derivados de la falta de oxígeno en el parto. Estas terapias buscan reducir secuelas graves como la parálisis cerebral en bebés expuestos a cuadros de hipoxia.

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Asimismo, las autoridades sanitarias promueven capacitaciones dirigidas al personal médico para la identificación oportuna del riesgo de parto prematuro mediante estudios de cervicometría.

El monitoreo continuo de las gestantes con antecedentes de hipertensión o nacimientos previos a término resulta fundamental para prolongar la gestación y asegurar que los nacimientos ocurran en condiciones óptimas. La estrategia gubernamental procura además reducir la tasa de cesáreas no justificadas con el fin de fomentar partos fisiológicos seguros.